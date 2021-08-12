Не треба лякатися — ексміністр прокоментував заяву Резнікова про військових США Володимир Огризко розповів, як Україні потрібно озвучувати свої бажання США

18:19, Сьогодні

Після заяви міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова про те, що в Україні можна розмістити війська США, в Офісі президента заявили, що це не намір, а гіпотетична можливість, варіант щодо зміцнення безпеки в Україні.

Ситуацію прокоментував ексглава МЗС Володимир Огризко в програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24".

"Думаю, що реакцію на заяву пана Резнікова в Офісі президента можна охарактеризувати так: злякалися власної хоробрості. Не потрібно її лякатися і думати, що такі заяви чомусь сильно зашкодять. Це думка, яка може бути висловлена, і я її не вважаю крамольною. Інша справа, яким чином такі речі потрібно матеріалізувати. Тут ціла технологія, як це потрібно доносити до своїх партнерів, як їх переконувати", — сказав він.

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За словами Огризка, Україна повинна чітко озвучувати свої інтереси США.

"Але це зовсім не означає, що ми повинні боятися, що це може дратувати товариша Путіна. З такою логікою жили всі роки до 2014 року, що не можна було сказати ані слова на адресу Росії, тому що це може роздратувати товариша Путіна. Ну ось, бачите, до чого він розлютився, йде повномасштабна війна. Нам потрібно чітко формулювати свої національні інтереси, ми повинні чітко й зрозуміло їх озвучувати американським партнерам і говорити, що це для нас на сьогодні номер один, номер два, номер десять. І ми не будемо в ролі хлопчиків, яким розповідають, що, де і коли сказати. Це не той етап і не ті умови, ми можемо ставити свої проблеми й питання і їх вирішувати", — сказав він.

Нагадаємо, що Резніков, перебуваючи з візитом у США, заявив, що Україні потрібно посилити протиповітряну оборону, і для цього Україна може розмістити у себе війська США. "Важливим є розширення пакета безпеки для України. В першу чергу внаслідок розгортання сил ППО. Навіть шляхом розміщення американських підрозділів. Наше законодавство це дозволяє", — зазначив міністр.

Раніше російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко заявив, що в російських пропагандистських ЗМІ панує "повна істерика" через заяву Резнікова.

"Що стосується російського інформаційного шуму на російських каналах ненависті, то реакція вже була, вчора це була повна істерика. Там йшлося про те, що спроба розмістити американські війська в Україні означатиме наражати Україну на небезпеку, що є безумовною ахінеєю, оскільки небезпекою є незахищеність України", — сказав журналіст.