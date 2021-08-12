Очікувана реакція — в МЗС розповіли про шантаж Росії через Кримську платформу Еміне Джапарова розповіла, як проходить підготовка до важливого саміту

19:38, Вчора

Представники окупаційної влади в Криму заявили, що ті, хто приєднається до саміту Кримської платформи, можуть потрапити до списку недружніх для Росії країн. Цю заяву прокоментувала перша заступниця голови МЗС Еміне Джапарова в програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24".

"Це дуже очікувана реакція, до того ж, особисто для мене це найкращий комплімент і критерій того, що ми потрапили в точку з ініціативою" Кримська платформа". І навіть сьогодні Лавров (глава МЗС РФ — ред.) назвав це шабашем, мовляв, знову західні країни разом з агресивною Україною плекатимуть провокаційні ідеї, і таке інше. Це все в сукупності з шантажем і мовою загрози, що звучать від російських дипломатів на адресу країн, які збираються бути присутніми на саміті, дискредитувати майданчик як такий, лежить у площині відомих для нас і очікуваних дій", — заявила вона.

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Джапарова розповіла, що очікується на саміті і як проходить підготовка.

"Ми рухаємося далі, готуємо програму. Я тільки що була в Парковому, де відбудеться саміт, ми пройшлися поверхами. Планується потужна мистецька програма, низка виставок, інтерактивних можливостей. Буде можливість написати лист тим, хто живе в Криму, політичним в'язням, їх сім'ям. Буде медіагалерея, історія Криму, виставки. Дуже багато заходів, зараз все на фінальній стадії. На сьогодні 38 країн заявили про участь. Рівень дуже високий — президенти, прем'єр-міністри, спікери, міністри закордонних справ або інші політики, які мають спеціальний мандат представляти країну і приєднуватися до декларації. Документ важливий, він формалізує Кримську платформу як координаційний діалоговий майданчик, консолідує країни навколо нашого стратегічного бачення — деокупація Криму", — сказала вона.

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Нагадаємо, про Кримську платформу оголосив президент України Володимир Зеленський у вересні 2020 року під час свого виступу на сесії Генасамблеї ООН. Мета Кримської платформи - обговорення шляхів деокупації Криму.

Планується, що вона буде функціонувати на чотирьох рівнях: за участю глав держав, міністрів закордонних справ, парламентів і експертних кіл з різних країн. Перший саміт Кримської платформи відбудеться 23 серпня, напередодні 30-ї річниці незалежності України.

Політолог Кирило Сазонов раніше розповів, чим важливе проведення Кримської платформи. "І мінський, і нормандський формат — всі обговорюють ситуацію в ОРДЛО. Ніхто не обговорює Крим. Росія обговорювати Крим відмовляється. Зеленський це питання на порядок денний виніс, Кримська платформа буде через два тижні. Ми розуміємо, що у вересні Крим не повернеться, Росія його з доброї волі не віддасть. Ця історія дуже надовго. Але ми повернули Крим до порядку денного. Крим обговорюється, він знову важливий", — сказав він.