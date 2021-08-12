Якщо вони бояться Росії, можуть і не дати — конфліктолог про зброю США для України Григорій Перепелиця розповів, як відбувається продаж зброї між країнами

20:46, Вчора

Про те, чи може Україна купити зброю у США, розповів у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" конфліктолог-міжнародник Григорій Перепелиця. Так він прокоментував заяву міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова про те, що в Україні можна розмістити війська США.

"Питання в тому, що є міжнародна торгівля зброєю, і будь-яка країна може укласти договір про закупівлю тих чи інших систем озброєння. Інша справа, наскільки експортер зброї з різних причин може продати, а може відмовити. Кожна країна може торгувати, купувати будь-яку зброю, яка не перебуває під забороною міжнародних режимів контролю над зброєю. Якщо український уряд хоче закупити та у нього є на це гроші, він може звернутися до виробників цих систем. Якщо мова про "Петріот" (американські ЗРК — ред.), то це дуже дорогі системи. Не кожна країна може собі це дозволити. Наприклад, Польща заплатила за них кілька мільярдів доларів, хоч вона і країна НАТО, і стратегічний партнер США. У Міноборони повинні вирішити, які системи оптимальніші для захисту нашого повітряного простору. Це питання виключно уряду України", — сказав він.

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Якщо США бояться Росії — то нехай не продають системи ППО Україні, заявив експерт

"Політична складова — що "Росія розізлиться", якщо ми купимо зброю у США. Тоді це питання до уряду США — якщо вони бояться Росії, то можуть і не дати, а якщо зацікавлені в забезпеченні оборони країни, то мають прийняти відповідне рішення, були б гроші", — сказав він.

Нагадаємо, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков на зустрічі в США з керівником американської аналітичної організації Jamestown Foundation Гленом Ховардом заявив, що Україні потрібно посилити протиповітряну оборону, і вона може розмістити війська США. За словами міністра, "наше законодавство це дозволяє".

Політичний аналітик Володимир Горбач в ефірі каналу "Україна 24" заявив, що слова Олексія Резнікова є інформаційним посилом для влади США, щоб подумати про реалізацію такої ініціативи.