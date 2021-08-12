Меркель бере участь у провокації Путіна — Піонтковський про переговори з США Політолог розповів, до чого привів візит української делегації до Вашингтона

21:19, Вчора

Візит глави МЗС Дмитра Кулеби та глави Офісу президента Андрія Єрмака до США — дипломатична перемога над президентом РФ Володимиром Путіним, заявив російський політолог Андрій Піонтковський в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24".

"Цей візит (Кулеби та Єрмака в США — ред.) був успіхом України, який нівелював дипломатичний успіх Путіна під час саміту в Женеві. Ви ж пам'ятаєте, що Путіну вдалося видавити якимось чином з Байдена фразу "Мінські угоди — єдиний шлях до миру на Донбасі" і таке інше. Це частина плану Путіна з руйнування України за допомогою інтерпретації Мінських угод. Не виконуючи базові положення, Москва вимагає від України легалізувати в політичному і правовому полі військовий терористичний плацдарм Росії — ОРДЛО. Путін розраховував, що змусить Байдена на переговорах приєднатися до позиції, озвученої Меркель і Макроном, про спільний тиск Заходу на Україну. Переважна більшість у Конгресі висловлюються проти цієї позиції, а всередині Адміністрації борються два угрупування, умовно "проросійська" і Держдеп і Пентагон з проукраїнською позицією", — сказав він.

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Політолог пояснив, які результати візиту українських політиків.

"Кулеба і Єрмак зустрічалися і з тими, і з іншими, жорстко і безкомпромісно сформулювали відмову України продовжувати гру з возз'єднанням з ОРДЛО. Ця теза була почута у Вашингтоні, в документах, які готуються як спільне комюніке, ніяких згадок Мінського процесу, не буде. Путін відреагував на цю відмову — до Києва терміново направляється Меркель, вона знову домагатиметься від Києва так званої "формули Штайнмаєра". Але вона розуміє, що Зеленський відмовить, Путін і Меркель свідомо беруть участь у політичній провокації, яку їх пропаганда вже назвала "останній шанс миру". Після цього Москва звинуватить Україну, що вона думає про війну і відмовиться від мирного плану. На жаль, Меркель стає учасником путінської провокації", — сказав він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Вашингтоні провели низку зустрічей з американськими високопосадовцями, де узгодили деталі візиту Володимира Зеленського до США.

Ключовими були зустрічі Кулеби та Єрмака з радником Джо Байдена з національної безпеки Джейкобом Саліваном та держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Президент України Володимир Зеленський повинен зустрітися з Джо Байденом у Вашингтоні 30 серпня.