Лукашенко буде змушений піти проти України за вказівкою Путіна — "слуга народу" Василь Мокан розповів про державну позицію України стосовно Білорусі

23:20, Вчора

Україна не може не засуджувати дії влади Білорусі — про це заявив у програмі "Народ проти" на телеканалі "Україна 24" нардеп від "Слуги народу" Василь Мокан.

"З приводу Лукашенка й Білорусі. Дійсно, позиція держави, партії "Слуга народу" і депутатів в тому, щоб Україна не втручалася у внутрішній процес інших держав. Але Україна не може не засуджувати недемократичні вибори, переслідування і знищення опозиції, не може не засуджувати та не приєднуватися до санкцій за примусову посадку цивільного літака", — сказав він.

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Білорусі вигідно торгувати з Україною, але президент цієї країни Олександр Лукашенко за наказом президента Росії Володимира Путіна може зробити недружні кроки, вважає депутат.

"Я хочу звернути увагу на інший аспект. Коли ми говоримо про будь-які двосторонні відносини або торгівлю з іншими країнами, ми повинні виходити з пріоритету наших національних інтересів, зокрема й з Білоруссю. І Білорусь не менше зацікавлена в торгівлі, тому що їх експорт в рази перевищує наш. І друге — якщо Путін скаже Лукашенку зробити якісь недружні кроки стосовно України, а Лукашенко з кожним днем втрачає свою суб'єктність, там вже повне економічне поглинання, йде і політичне поглинання, — то він це зробить навіть всупереч своїм економічним інтересам, він буде це змушений зробити", — сказав він.

Нагадаємо, на пресконференції 9 серпня Олександр Лукашенко звинуватив президента України Володимира Зеленського в підготовці бойовиків, яких потім перекидають до Білорусі. Він також зазначив, що разом з президентом Росії Володимиром Путіним міг би поставити Україну "на коліна".

В ефірі програми "Ток-шоу №1" на телеканалі "Україна 24" ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко загнав себе в пастку і потрапив у повну залежність від президента Росії Володимира Путіна

"Лукашенко сам загнав себе. Спочатку він перетворюється на повітряного пірата, і це бачить весь світ. А зараз він ганяв літаки з Іраку, і потоком людей на кордон з Литвою. Ну якщо ти диктатор, то не опускайся до таких дріб'язкових речей. Руку йому подавати більше ніхто не буде. Тепер він не самостійний. Захід не штовхає Лукашенка до Путіна? Вже все, до побачення, він у Путіна", — заявив він.