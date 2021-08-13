Ніхто нічого не здав — Арестович про формулу Штайнмайєра Олексій Арестович розповів, за яких умов формула Штайнмаєра може бути застосована на Донбасі

10:36, Сьогодні

Законопроєкт, який стосується імплементації формули Штайнмаєра, здивує скептиків. Про це в програмі "Народ проти" на телеканалі "Україна 24" заявив радник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович.

"Всі спекуляції з приводу формули Штайнмаєра мають чітку відповідь: не буде ніяких виборів на окупованих територіях, поки звідти не будуть виведені російські війська повністю, роззброєні незаконні формування і не відновлений контроль над державним кордоном. Все. Потім буде можливо проводити ці вибори, але як вони будуть проводитися — питання. Зараз до парламенту подано законопроєкт про перехідний період, який підготувало Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, там є багато цікавих пропозицій, які здивують всіх, хто вважає, що формула Штайнмаєра нібито погоджена, що ми нібито щось там здали. Ніхто нічого і нікого не здав", — сказав він.

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За словами Арестовича, влада активно протидіє спробам Путіна послабити Україну.

"Стосовно Мінських угод в інтерпретації формули або в тому вигляді, в якому вони внесені в закон про особливості місцевого самоврядування, — це предмет дискусій, зокрема в мінському і нормандському форматах. Але Кремль грає у свою гру щодо України, це викладено в статті Путіна, і вона полягає в ослабленні нас шляхом федералізації, особливого статусу так званих ОРДЛО. Ми це розуміємо і протидіємо цій політиці, спираючись на міжнародних партнерів", — сказав він.

Нагадаємо, що "формула Штайнмаєра", названа ім'ям колишнього на той момент міністра закордонних справ Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра — це механізм реалізації положень Мінських угод щодо особливого режиму окремих районів Донецької та Луганської областей.

Передбачається, що на тимчасовій основі набере чинності закон про особливий порядок місцевого самоврядування на цих територіях в день голосування на виборах, який діятиме на постійній основі, якщо ОБСЄ визнає вибори чесними. Формула була запропонована 2015 року на нормандському саміті в Парижі та була підтверджена в Берліні 2016 року.

Представник української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш раніше заявив, що в самій формулі Штайнмаєра немає нічого страшного, але реалізувати її неможливо через протидію Росії.