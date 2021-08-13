Україні треба бути в тонусі: міжнародник про візит Меркель до Москви Між Росією і Німеччиною зберігається конфлікт, зазначив Богдан Ференс

16:10, Сьогодні

Візит канцлера Німеччини Ангели Меркель до Москви перед Києвом має тримати Україну в тонусі, хоча найгіршого сценарію очікувати не варто.

Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" розповів експерт-міжнародник Богдан Ференс.

"Ми завжди маємо бути в тонусі й сподіватися лише на власні сили, якщо ми розмовляємо про наші стратегічні безпекові питання. Але я б не перебільшував цього символізму, куди їде Ангела Меркель - спочатку в Росію чи до нас. Я думаю, що, з одного боку, цей візит також носить певний символізм стосовно Російської Федерації, а з іншого боку, між Німеччиною та Росією є також багато складних питань двостороннього характеру. Якраз навколо них, окрім питання України, звичайно, вони обговорюватимуть саме ці проблемні моменти", - заявив експерт-міжнародник.

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Ференс зазначив, що навіть якщо Росія та Німеччина й узгодили добудову газопроводу "Північний потік-2", відносини між ними доволі напружені:

"Так, "Північний потік-2" вони, найімовірніше, запускатимуть. Але з іншого боку, буквально нещодавно генеральна прокуратура РФ визначила три громадські організації, які співпрацюють з німецькою стороною як "небажані". Це теж елемент конфлікту достатньо серйозного, який є традиційно в прагматичних відносинах Росії та Німеччини".

За словами експерта, він би "не сильно напружувався, але з іншого боку, був би в тонусі однозначно".

На запитання щодо можливого найгіршого сценарію для України внаслідок домовленості Росії та Німеччини, Ференс відповів:

"До найгіршого варто готуватися, тому що коли вже є певні питання, які напряму впливають на нашу енергетичну безпеку, не лише енергетичну, а взагалі на геополітичну розкладку, дуже важко виходити тільки з нашими побажаннями. Тут варто шукати певного компромісу і прагматизму. Тому для нас важливо, щоб були гарантії, що: а) після 2024 року буде транзит через нашу трубу; б) гарантії безпекового характеру, що не буде ескалації. Звичайно, я сумніваюсь, що Росія надасть такі гарантії пані Меркель, з якими вона прийде в Київ. Але з іншого боку, це переговорний процес, це знаходження точок дотику між різними зацікавленими сторонами. Німеччина є однозначно зацікавленою стороною, і в них є розуміння, що все-таки наші побажання мають бути не лише почутими, а й частково, можливо, реалізованими та виконаними".

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Канцлер Німеччини Ангела Меркель має намір відвідати Україну з візитом 22 серпня. Планується обговорити безпеку, двосторонні відносини та інші актуальні питання, повідомив речник президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров у Facebook.

Раніше США і Німеччина офіційно узгодили завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2". Вони опублікували "Спільну заяву на підтримку України, європейської енергетичної безпеки та наших кліматичних цілей", повідомляє "Європейська правда".

США й Німеччина зазначили, що в інтересах України та Європи продовжити транзит російського газу через Україну після 2024 року. Німеччина зобов'язується використовувати всі доступні засоби впливу, щоб зробити можливим продовження угоди з Росією про транзит газу через Україну до десяти років.

Крім того, Німеччина продовжить просувати двосторонні енергетичні проєкти з Україною, особливо в галузі поновлюваних джерел енергії та енергоефективності.

Позаштатний радник глави Офісу президента України Олексій Арестович в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, що візит до України канцлера Німеччини Ангели Меркель став можливим завдяки її домовленості з главою ОП Андрієм Єрмаком.