Україна не повинна визнавати Лукашенка, але говорити з ним потрібно - ексміністр Лукашенко Україні не страшний, вважає Павло Клімкін

22:48, Вчора

Україна може підтримувати контакти з самопроголошеним білоруським президентом Олександром Лукашенком у разі, якщо він допоможе їй боротися з російською загрозою, яка йде з території Білорусі.

Про це заявив в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Байден називає Путіна вбивцею, потім зустрічається в Женеві та розмовляє. Лукашенко - диктатор, навіть сам себе так називає. У нього з Заходом був істотний маневр, він його сам знищив, коли посадив літак (з опозиційним журналістом Романом Протасевичем на борту - ред.). Але коли він почав біженців з Іраку приймати літаками до Мінська, а потім відправляти на литовський кордон - він сам себе як людину, якій можна подавати руку, знищив. Це означає, що ми його повинні визнавати як президента, якщо він нам потрібен? Ні. Але говорити, якщо потрібно, - так", - підкреслив колишній глава МЗС.

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На думку Клімкіна, сам по собі Лукашенко не становить загрозу для України.

"Потрібно обирати інтереси України. Лукашенко повністю залежний від Путіна, і Путін домовляється з Заходом, яким чином Лукашенка прибрати за своїм сценарієм. Лукашенко нам не страшний, але російська загроза з території Білорусі - це питання. Якщо Лукашенко нам допомагатиме боротися з цією загрозою - будемо з ним говорити, якщо допомагати не буде - тоді до побачення", - заявив ексміністр.

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Нагадаємо, що Олександр Лукашенко на пресконференції 9 серпня звинуватив президента України Володимира Зеленського в підготовці бойовиків, які надалі перекидаються на територію Білорусі. Також він висловив упевненість, що міг би разом з президентом РФ Володимиром Путіним поставити Україну "на коліна".

Ексрадник Путіна Андрій Ілларіонов в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що Олександр Лукашенко своїми заявами підтвердив готовність виконувати доручення президента Росії.

"Це сигнал усім (заяви Лукашенка про Україну - ред.). Це сигнал Путіну, що він виконував і буде виконувати його доручення, якими б вони не були. Це перше. Друге - по суті справи, ця заява є заявою про розрив відносин з Україною", - сказав Ілларіонов.

Своєю чергою позаштатний радник голови Офісу президента України Олексій Арестович не погодився, що Олександр Лукашенко остаточно став на бік Володимира Путіна.

"Ні, він маневрує, Крим він не визнав, він торгує з Україною, пообіцяв нас поставити на коліна, а потім сказав: ну, взагалі 6 млрд товарообіг, тому не будемо гарячкувати. Якщо йдеться про конкретну пресконференцію, то забагато емоцій. Якщо йдеться про геополітичну перспективу – поки він тримає це, йому вигідніше як розумній людині перебувати зараз у стані, коли залишається простір для маневру. Зокрема Україна для нього може бути допоміжною в перемовинах з ЄС. А маневр йому потрібен, щоб не бути остаточно поглиненим Путіним", - сказав Арестович.