"Це невдалий тест": ексміністр оцінив слова Резнікова щодо військ США в Україні Слова Резнікова були узгоджені з Офісом президента, вважає Павло Клімкін

13:30, Сьогодні

Заява віцерем'єр-міністра Олексія Резнікова про можливе розміщення в Україні протиповітряної оборони США була "невдалим тестом", і американська сторона його сприйняла погано.

Про це заявив в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" колишній очільник МЗС України Павло Клімкін.

"Це тест, 100% узгоджений з Офісом президента. Думаю, цей тест був невдалим, американці його дуже погано сприйняли. Ми ж хочемо американські бази, інфраструктуру. Але ми можемо сказати, щоб батальйони американських морських піхотинців тренували наших в Одесі, щось у Харкові для того, щоб відстежувати, тощо. Тобто такі речі, які не викликають реальний конфлікт з Росією. А Байден на сьогодні намагається з Росією тримати тактику батога і пряника, і поки досить успішно. І другий момент - а яким чином ми думаємо, що американці нам будуть повністю довіряти, що ця технологія не потрапить до чужих рук, що немає тут шпигунів? Ще й американці повинні все обслуговувати, тоді у нас тут буде американська армія, що було б непогано, але політично зрозуміло, що з сьогодні на завтра такого не буде", - сказав Клімкін.

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Нагадаємо, що віцепрем'єр Олексій Резніков, перебуваючи з візитом у США, заявив, що Україні потрібно посилити протиповітряну оборону, і для цього Україна може розмістити у себе війська США. "Важливим є розширення пакета безпеки для України. Насамперед внаслідок розгортання сил ППО. Навіть шляхом розміщення американських підрозділів. Наше законодавство це дозволяє", — зазначив міністр.

Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко заявив, що в російських пропагандистських ЗМІ панує "повна істерика" через заяву Резнікова.

"Що стосується російського інформаційного шуму на російських каналах ненависті, то реакція вже була, вчора це була повна істерика. Там йшлося про те, що спроба розмістити американські війська в Україні означатиме наражати Україну на небезпеку, що є безумовною ахінеєю, оскільки небезпекою є незахищеність України", — сказав журналіст.