Меркель обговорить з Путіним і Зеленським два ключових питання - дипломат Меркель - ключовий парламентер між Україною і Путіним, зазначив Олександр Чалий

14:21, Сьогодні

Канцлер Німеччини Ангела Меркель на переговорах у Москві з президентом Росії Володимиром Путіним і в Києві з президентом України Володимиром Зеленським обговорить запуск газопроводу "Північний потік-2" і майбутнє нормандського формату.

Про це в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" розповів український дипломат Олександр Чалий.

"Меркель - ключовий парламентер між нами і Путіним. Раніше вона планувала бути в вересні в Москві. Я так розумію, що в Москві і Києві будуть два ключових питання: "Північний потік-2" і майбутнє Нормандського формату. І вона летить до Москви для того, щоб зрозуміти можливість межі компромісу, на який може піти Путін щодо "Північного потоку-2", щоб виконати зобов'язання, про які домовилися зі США - на скільки років вони нам дадуть транзит, на яких умовах. По-друге, питання безпеки, тому що стоїть питання, що в разі, якщо Росія буде використовувати "Північний потік-2" як політичну зброю, якщо буде подальша агресія, то Німеччина припинить функціонування газопроводу", - зазначив дипломат.

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За словами Чалого, позиція України зараз "дуже радикальна".

"Меркель прийняла рішення спочатку летіти до Москви, щоб зрозуміти позицію Путіна, і прилетіти в Україну, щоб розповісти про своє бачення тих обіцянок, які вони узгодили між Берліном і Вашингтоном", - пояснив він.

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Канцлер Німеччини Ангела Меркель має намір відвідати Україну з візитом 22 серпня. Планується обговорити безпеку, двосторонні відносини та інші актуальні питання, повідомив речник президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров у Facebook.

Раніше США і Німеччина офіційно узгодили завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2". Вони опублікували "Спільну заяву на підтримку України, європейської енергетичної безпеки та наших кліматичних цілей", повідомляє "Європейська правда".

США й Німеччина зазначили, що в інтересах України та Європи продовжити транзит російського газу через Україну після 2024 року. Німеччина зобов'язується використовувати всі доступні засоби впливу, щоб зробити можливим продовження угоди з Росією про транзит газу через Україну до десяти років.

Крім того, Німеччина продовжить просувати двосторонні енергетичні проєкти з Україною, особливо в галузі поновлюваних джерел енергії та енергоефективності.

Позаштатний радник глави Офісу президента України Олексій Арестович в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, що візит до України канцлера Німеччини Ангели Меркель став можливим завдяки її домовленості з главою ОП Андрієм Єрмаком.