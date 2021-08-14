Арестович про переговори щодо Донбасу: Росія не стане більш договороспроможною

Росіяни дотримуються своєї тактики вже восьмий рік, зазначив Арестович

Павло
Заяц

Наступне засідання Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу пройде 26 серпня. Росія наполягатиме на інтеграції ОРДЛО в Україну на своїх умовах, вплинути на її позицію може лише міжнародний тиск.

Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" заявив радник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович.

"26 серпня зустрінемося (з Росією на засіданні ТКГ - ред.). Розглядатимуться ті самі питання, що і завжди. Політична безпека, гуманітарні, соціально-економічні питання. Не думаю, що росіяни стануть більш договороспроможними, тому що вони дотримуються тієї самої політики вже восьмий рік - інтеграція так званих "молодих республік" під логікою федералізації на російських умовах в тіло України. Ми це знаємо, не підемо на це", - підкреслив він.

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За словами Арестовича, залишається шанс, що спільний тиск міжнародної спільноти змусить Росію просунутися, принаймні, по гуманітарному блоку, щодо обміну полоненими і відкриття КПВВ, "але навіть це під великим питанням".

Нагадаємо, 11 серпня на Донбасі бойовики ОРДЛО обстріляли Новомихайлівку та Новоселівку, в результаті загинув мирний житель і отримав поранення український військовий.

Українська делегація в ТКГ скликала позачергове засідання через даний інцидент, проте Росія відмовилася від проведення зустрічі.

Як розповів "РБК-Україна" речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович, росіяни вимагають, щоб українська сторона безпосередньо спілкувалася з ОРДЛО.

"Це було присвячено загибелі мирного жителя і взагалі темі негайного повернення до повного дотримання режиму припинення вогню. Але росіяни відмовилися. Причина, як завжди, в тому, що вони хочуть, щоб ми безпосередньо спілкувалися з "республіками", на що ми, звичайно, не підемо, тому що це означає їх легалізацію. Наша позиція - переговорною стороною є РФ", - заявив він.

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