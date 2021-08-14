В Україні відповіли Лукашенку: придуркуваті тези не личать європейському політику Георгій Тука оцінив заяву самопроголошеного білоруського лідера щодо загрози великої війни

19:10, Сьогодні

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко залякує всіх третьою світовою війною, щоб утримати свою владу.

Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука, коментуючи заяви Лукашенка про загрозу нової війни.

"Хотів би зазначити, що такі придуркуваті войовничі тези з вуст Лукашенка просто не личать політику європейської держави. Попри все, Білорусь європейська держава. У XXI столітті таку відверту нісенітницю видавати в ефіри просто неприпустимо", - заявив Тука.

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За його словами, якщо уважно відслідковувати діяльність Лукашенка на посаді президента, "то впродовж усіх цих довгих років у нього політичного досвіду достатньо, якби хто до цього не ставився".

"І він всі ці роки прекрасно маневрував між прагненням Росії до єдиної союзної держави і заграванням з європейськими політиками для отримання фінансової допомоги, пошуку ринків збуту, посилення економічних зв'язків - як з Європою, так і з Китаєм. Факт зв'язку Білорусі з Китаєм дратує Москву. На політичних шоу в російських медіа часто звучать претензії до Лукашенка в надмірно тісній співпраці з КНР. Балансуючи між цими трьома гравцями, Лукашенко вдало утримує владу. Його політика залишається незмінною, попри те, що його критикують на Заході, він намагається підтримати хоча б символічні відносини з ЄС, демонструючи свою умовну незалежність", - зазначив заступник міністра.

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Зазначимо, що Олександр Лукашенко 13 серпня під час робочої поїздки в Гомельську область знову заявив про загрозу третьої світової війни.

"Ви не думайте, що я спеціально нагнітаю ситуацію, щоб розв'язати якусь війну. Те, що я кажу, що може спалахнути третя світова війна, це не жарт", - підкреслив Лукашенко, якого цитує його прес-служба.

9 серпня Олександр Лукашенко на пресконференції звинуватив президента України Володимира Зеленського в підготовці бойовиків, які надалі перекидаються на територію Білорусі. Також він висловив упевненість, що міг би разом з президентом РФ Володимиром Путіним поставити Україну "на коліна".

Ексрадник Путіна Андрій Ілларіонов в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що Олександр Лукашенко своїми заявами підтвердив готовність виконувати доручення президента Росії.

"Це сигнал усім (заяви Лукашенка про Україну - ред.). Це сигнал Путіну, що він виконував і буде виконувати його доручення, якими б вони не були. Це перше. Друге - по суті справи, ця заява є заявою про розрив відносин з Україною", - сказав Ілларіонов.