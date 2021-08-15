Загинув мер Кривого Рогу, подробиці Костянтина Павлова знайшли на веранді будинку зі зброєю

19:00, Сьогодні

У селі Вільне під Кривим Рогом загинув мер Кривого Рогу Костянтин Павлов. Голова Дніпропетровської обласної адміністрації Валентин Резніченко підтвердив смерть Павлова, повідомляється в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Так, це правда. Поки незрозуміло, це вбивство чи самогубство. На місце виїхала оперативна група слідчих", — повідомив Резніченко.

О 16:12 до територіального Криворізького відділення поліції надійшло повідомлення від чоловіка, що Павлов лежить на порозі веранди, поруч рушниця. Заявник повідомив, що Павлов його начальник.

Близькі друзі Костянтина Павлова не вірять у версію про самогубство. По-перше, вони не розуміють, звідки у нього могла бути така зброя, тому що він не захоплювався зброєю і полюванням, тому вони схиляються до версії, що Павлова саме вбили. Але як це було, чи були у нього конфлікти з кимось - не повідомляють, не мають ніяких версій.

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Костянтин Павлов — міський голова Кривого Рогу з 2020 року. У першому турі місцевих виборів у 2020 році в Кривому Розі переміг тодішній мер міста Юрій Вілкул з 46,27% голосів. На другу позицію вийшов кандидат від "Слуги народу" Дмитро Шевчик. Однак 17 листопада Вілкул знявся з другого туру. Замість цього він підтримав кандидата від ОПЗЖ Костянтина Павлова, який посів третє місце в першому турі.

6 грудня 2020 року в Кривому Розі пройшов другий тур місцевих виборів мера міста, в якому боролися Дмитро Шевчик зі "Слуги народу" і Костянтин Павлов з ОПЗЖ, у підсумку переміг останній.