Неважливо, куди спочатку поїде Меркель — експерт про візит до Києва і Москви Володимир Дубовик висловився про угоду Німеччини та США з приводу України

17:46, Сьогодні

Не має значення, куди їде канцлерка Німеччини Ангела Меркель спочатку — до Києва чи до Москви, заявив експерт-міжнародник Володимир Дубовик у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24".

"Неважливо, куди спочатку поїде Меркель, куди потім. Пані Меркель — одна з тих світових лідерів, яка має свої принципи, розуміння ситуації, особистих інтересів, інтересів Німеччини. Її позиція щодо України, російсько-українського конфлікту усталена, вона не зміниться за кілька років. Думаю, для нас не дуже важливо - поїде вона спочатку в Москву, потім до Києва, чи навпаки. Тим більше, що недавно наш президент їздив до неї з візитом, позиції України та Німеччини більш-менш узгоджені в ключових питаннях", — сказав він.

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Експерт зазначив, що нинішня угода між США і Німеччиною нагадує Будапештський меморандум.

"Німеччина нам обіцяла гарантії певною мірою, хоча вони нечітко прописані в угоді, і ми розуміємо, що там немає конкретних зобов'язань і це дійсно трохи нагадує Будапештський меморандум, і те ж саме з боку США. Але могло бути й так, що угода відбулася б без згадки інтересів України. Тому вже краще така угода між Берліном і Вашингтоном. Ніхто за нас наші інтереси захищати не буде, чітких гарантій ми зараз не отримаємо. Ми можемо говорити, що те, що ми бачимо, нас поки не влаштовує, що ми зазнаємо серйозних втрат, і нам потрібно їх компенсувати. Торг тут доречний. Це не жебракування", — сказав він.

Нагадаємо, канцлерка Німеччини Ангела Меркель має намір відвідати Україну з візитом 22 серпня. Планується обговорити безпеку, двосторонні відносини та інші актуальні питання, повідомив речник президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров у Facebook.

13 серпня стало відомо, що Меркель перед поїздкою до Києва відвідає Росію - цей візит запланований на 20 серпня.

Раніше США і Німеччина офіційно узгодили завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2". Вони опублікували "Спільну заяву на підтримку України, європейської енергетичної безпеки та наших кліматичних цілей", повідомляє "Європейська правда".

США й Німеччина зазначили, що в інтересах України та Європи продовжити транзит російського газу через Україну після 2024 року. Німеччина зобов'язується використовувати всі доступні засоби впливу, щоб зробити можливим продовження угоди з Росією про транзит газу через Україну до десяти років.