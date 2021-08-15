Загибель мера Кривого Рогу: юрист розповів про версії Ексслідчі розповіли, що могло бути причиною смерті Костянтина Павлова

18:12, Сьогодні

Про версії загибелі мера Кривого Рогу Костянтина Павлова розповів адвокат, ексслідчий Генпрокуратури Сергій Войченко в програмі "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24".

"Як мінімум органи досудового розслідування зараз відпрацьовують кілька версій, це самогубство і вбивство. Очевидно, буде зареєстровано кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу, яка передбачає умисне вбивство. А далі будуть з'ясовувати обставини цієї події. Чи були підстави влаштовувати самогубство — правоохоронці будуть з'ясовувати, спілкуючись безпосередньо з рідними, близькими та колегами", — сказав він.

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Експерт пояснив, що визначити, вбивство це чи самогубство, може тільки експертиза.

"З фотографії складно робити якісь висновки, буде проведено судмедекспертизу, яка з'ясує, чи може бути такий характер поранень. Тому що якщо людина здійснює самогубство, є певні ознаки того, що сталося. Наприклад, якщо постріл йде з близької відстані, залишаються сліди пороху. Для України це не поодинокий випадок. Варто згадати колишнього міністра внутрішніх справ Кравченка, хоча там є низка запитань, колишнього міністра транспорту Кірпу. Невідомо, чи є там відеоспостереження, очевидно, що будуть вилучені всі відеозаписи з вулиці, траси, щоб з'ясувати, хто в цей час під'їжджав. Версія самогубства також не виключається", — сказав він.

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Своєю чергою ексстарший слідчий з особливо важливих справ МВС Руслан Сушко не виключає вбивство.

"Будучи песимістом, я відразу згадую Чечетова, Самсоненка тощо, що не виключено, що це може бути справою чиїхось рук. Методи та способи розслідування дозволяють чітко встановити принаймні механізм заподіяння смерті, самостійно чи хтось "допоміг". Криміналістика давно знає відповіді на ці запитання. Якщо розслідування буде ретельним, чесним і прозорим, причину буде встановлено. Слідчий на місці події збирає маркери, далі оцінку повинні дати експерти, все буде встановлено", — сказав він.

Костянтин Павлов — міський голова Кривого Рогу з 2020 року. У першому турі місцевих виборів у 2020 році в Кривому Розі переміг тодішній мер міста Юрій Вілкул з 46,27% голосів. На другу позицію вийшов кандидат від "Слуги народу" Дмитро Шевчик. Однак 17 листопада Вілкул знявся з другого туру. Замість цього він підтримав кандидата від ОПЗЖ Костянтина Павлова, який посів третє місце в першому турі.

6 грудня 2020 року в Кривому Розі пройшов другий тур місцевих виборів мера міста, в якому боролися Дмитро Шевчик зі "Слуги народу" і Костянтин Павлов з ОПЗЖ, у підсумку переміг останній.