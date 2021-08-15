Кривий Ріг працюватиме у звичайному режимі — в ОДА прокоментували загибель мера Перший заступник голови Дніпропетровської ОДА прокоментував смерть Костянтина Павлова

18:42, Сьогодні

У будинку мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, який загинув, є відеокамери, розповів перший заступник голови Дніпропетровської ОДА Володимир Орлов у програмі "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24".

"Зараз на місці працює слідчо-оперативна група. Щойно я говорив з представниками поліції, вони сказали, що чекають експертів. У будинку є відеореєстратори, але поки експерти не почнуть свою роботу, до них дістатися неможливо. Все, що відомо, є в ЗМІ, я вам розповів все, що мені відомо на даний час", — сказав він.

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Орлов застеріг від висловлювання версій до висновків експертів.

"Стосовно того, що дві версії - рано ще про це говорити, поки не буде експертів, поки в повному обсязі не почне працювати слідчо-оперативна група, я не можу нічого коментувати з цього приводу. Не будемо забігати вперед, місто працюватиме у звичайному режимі", — сказав він.

Костянтин Павлов — міський голова Кривого Рогу з 2020 року. У першому турі місцевих виборів у 2020 році в Кривому Розі переміг тодішній мер міста Юрій Вілкул з 46,27% голосів. На другу позицію вийшов кандидат від "Слуги народу" Дмитро Шевчик. Однак 17 листопада Вілкул знявся з другого туру. Замість цього він підтримав кандидата від ОПЗЖ Костянтина Павлова, який посів третє місце в першому турі.

6 грудня 2020 року в Кривому Розі пройшов другий тур місцевих виборів мера міста, в якому боролися Дмитро Шевчик зі "Слуги народу" і Костянтин Павлов з ОПЗЖ, у підсумку переміг останній.

15 серпня 2021 року Павлова було знайдено мертвим у будинку в селі Вільне під Кривим Рогом, поруч була зброя.