Нардеп про звинувачення "Слуги народу" в смерті Павлова: Це тиск на слідство Депутат Владлен Неклюдов прокоментував гучну заяву Вадима Рабиновича

18:53, Сьогодні

У нібито вбивстві мера Кривого Рогу Костянтина Павлова вже звинуватили партію "Слуга народу", заявив депутат від цієї партії Владлен Неклюдов у програмі "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24".

"Депутат ОПЗЖ Вадим Рабинович на своїй сторінці в Фейсбуці коментував, що причетний нібито Микита Потураєв, який колись сказав, що "потрібно розстрілювати", тобто вже прив'язують нашу партію до цього вбивства. Я завтра звернусь до міністра внутрішніх справ з вимогою, щоб розслідування було максимально об'єктивним, щоб дослідити всі обставини, щоб відповісти на запитання, що виникли у товариства: що це було - суїцид чи вбивство? Ми всі чекаємо відповіді", — сказав він.

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Депутат заявив, що всі звинувачення — це підлість.

"Мені невідомо про будь-які конфлікти Костянтина Павлова з ким-небудь, а тим більше з представниками нашої партії. Сам Павлов був неконфліктною людиною, виваженою, оптимістичною, стежив за собою, виглядав молодшим, ніж він є. Новина про те, що його знайшли мертвим, шокує. Ці звинувачення з боку Рабиновича брудні, це взагалі втручання і тиск на слідство, і з точки зору людської моралі неправильно. Підло він вчиняє. Нічого не знаючи про ситуацію, він звинувачує нашу партію, це неприпустимо. Ми зацікавлені, щоб обставини справи якнайшвидше стали відомі громадськості", — сказав він.

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Костянтин Павлов — міський голова Кривого Рогу з 2020 року. У першому турі місцевих виборів у 2020 році в Кривому Розі переміг тодішній мер міста Юрій Вілкул з 46,27% голосів. На другу позицію вийшов кандидат від "Слуги народу" Дмитро Шевчик. Однак 17 листопада Вілкул знявся з другого туру. Замість цього він підтримав кандидата від ОПЗЖ Костянтина Павлова, який посів третє місце в першому турі.

6 грудня 2020 року в Кривому Розі пройшов другий тур місцевих виборів мера міста, в якому боролися Дмитро Шевчик зі "Слуги народу" і Костянтин Павлов з ОПЗЖ, у підсумку переміг останній.

15 серпня 2021 року Павлова було знайдено мертвим у будинку в селі Вільне під Кривим Рогом, поруч була зброя.