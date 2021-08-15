Павлова могли застрелити, коли він відчинив двері — радник мера Кривого Рогу Андрій Гальченко розповів подробиці про обставини смерті Костянтина Павлова

19:59, Сьогодні

Мер Кривого Рогу Костянтин Павлов міг відчиняти комусь двері, і його застрелили — про це заявив радник міського голови Кривого Рогу Андрій Гальченко в програмі "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24".

"Костянтин був людиною дуже веселою, життєрадісною, у нього було дуже багато планів. Те, що сталося — це жахливо. Коли я приїхав сюди, побачив, що він лежить у відчинених дверях, у домашньому одязі, весь у крові, поруч лежала зброя. Швидше за все, він йшов комусь відчиняти, і коли відчинив — стався постріл. Далі все офіційно скаже слідство, коли будуть проведені всі експертизи й дані правові оцінки", - сказав він.

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Гальченко розповів про обставини події.

"Ми давно дружили, зранку він не виходив на зв'язок, зателефонувала дружина, попросила помічника приїхати додому відкрити й подивитися. Коли помічник відчинив хвіртку - побачив жахливу картину, відразу зателефонував мені та "102". Оскільки я живу не сильно далеко, прибув на місце першим. Вчора я з ним розмовляв, він був у доброму гуморі, все було чудово. Він перевіряв будівництво флагштока до 30-річчя незалежності України, все було нормально. Він сам керував машиною, пересувався по місту без охорони. Я знаю, що у нього була зброя, вона зареєстрована. Візуально та зброя, яку виявлено на місці загибелі, схожа на ту, яка у нього була", — сказав він.

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Костянтин Павлов — міський голова Кривого Рогу з 2020 року. У першому турі місцевих виборів у 2020 році в Кривому Розі переміг тодішній мер міста Юрій Вілкул з 46,27% голосів. На другу позицію вийшов кандидат від "Слуги народу" Дмитро Шевчик. Однак 17 листопада Вілкул знявся з другого туру. Замість цього він підтримав кандидата від ОПЗЖ Костянтина Павлова, який посів третє місце в першому турі.

6 грудня 2020 року в Кривому Розі пройшов другий тур місцевих виборів мера міста, в якому боролися Дмитро Шевчик зі "Слуги народу" і Костянтин Павлов з ОПЗЖ, у підсумку переміг останній.

15 серпня 2021 року Павлова було знайдено мертвим у будинку в селі Вільне під Кривим Рогом, поруч була зброя.