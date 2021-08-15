Правоохоронні органи не знають, чим займаються — депутат ОПЗЖ про смерть Павлова Нардеп Григорій Мамка висловився про роботу поліції над загибеллю мера Кривого Рогу

20:37, Сьогодні

Судячи з фото з місця події, мера Кривого Рогу Костянтина Павлова вбили, заявив депутат від ОПЗЖ Григорій Мамка в програмі "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24".

"Фото говорить тільки про одне: про вбивство і відсутність роботи правоохоронних органів, систем. Вбивство сталося, по суті, фото вже в інтернеті, в ЗМІ, а правоохоронні органи до цього часу офіційної інформації не дали. Вже президент Зеленський сказав про те, що бере на особистий контроль. З фото, яке я бачив у ЗМІ, — зверніть увагу, що взуття на одній нозі є, з іншої ноги стоїть повернене в бік трупа, голови. Про що це говорить? Що це саме факт вбивства. Під лівою ногою лежить мобільний телефон. А також у ЗМІ вже викидають фотографії з відеоспостереження. Це говорить про те, що правоохоронні органи в такому стані, що вони не те що не знають, чим займаються, вони не вміють працювати", — сказав він.

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Депутат вважає, що мав місце витік даних від правоохоронців.

"Чому я це стверджую? Огляд місця події повинен проводитися негайно, без витоку інформації, після чого зібрані дані повинні бути передані в МВС або Нацполіцію. Упродовж двох годин керівництво Нацполіції має провести конференцію і відзвітувати, що сталося, які версії розглядаються, і не забути ще генерального прокурора", — сказав він.

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Костянтин Павлов — міський голова Кривого Рогу з 2020 року. У першому турі місцевих виборів у 2020 році в Кривому Розі переміг тодішній мер міста Юрій Вілкул з 46,27% голосів. На другу позицію вийшов кандидат від "Слуги народу" Дмитро Шевчик. Однак 17 листопада Вілкул знявся з другого туру. Замість цього він підтримав кандидата від ОПЗЖ Костянтина Павлова, який посів третє місце в першому турі.

6 грудня 2020 року в Кривому Розі пройшов другий тур місцевих виборів мера міста, в якому боролися Дмитро Шевчик зі "Слуги народу" і Костянтин Павлов з ОПЗЖ, у підсумку переміг останній.

15 серпня 2021 року Павлова було знайдено мертвим у будинку в селі Вільне під Кривим Рогом, поруч була зброя.