Павлова вбили, але вбивць не знайдуть — екснардеп Віталій Журавський впевнений, що мера Кривого Рогу вбили

21:20, Сьогодні

Розслідування загибелі мера Кривого Рогу Костянтина Павлова не допоможе знайти винних — таку думку висловив екснардеп, доктор юридичних наук Віталій Журавський у програмі "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24".

"Я особисто знаю Костянтина Павлова, я з ним був у одному скликанні депутатом. Зважена, компромісна людина, контактна і досить обережна. Він не належав до екстремістів. Наскільки мені відомо, він добре співпрацював з губернатором, який у п'ятницю з ним спілкувався з нагальних питань. Моя версія така: його вбили. Це чергове політичне вбивство. Вбили Чорновола. Розслідували? Ні. Кушнарьова. Розслідували? Ні. Кирпу, Кравченка, Бузину, Гонгадзе, Шеремета — ні. Навіть якщо говорити по Гонгадзе, хто замовник і організатор, ми досі не знаємо. Я не вірю, що сьогодні правоохоронна система здатна розслідувати такі резонансні вбивства", — сказав він.

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Журавський пояснив, чому вважає те, що трапилося, криміналом.

"Чому я кажу, що це вбивство? Не могла людина пройти 10 кроків і впасти. Якби це було самогубство, він би себе застрелив і впав, а то 10 кроків пройшов... Хтось замовив. Він член ОПЗЖ, цю партію "кошмарять" на регіональному рівні, як би хто до неї не ставився. Знищують майно, пресують політиків. Це моя точка зору", — сказав він.

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Костянтин Павлов — міський голова Кривого Рогу з 2020 року. У першому турі місцевих виборів у 2020 році в Кривому Розі переміг тодішній мер міста Юрій Вілкул з 46,27% голосів. На другу позицію вийшов кандидат від "Слуги народу" Дмитро Шевчик. Однак 17 листопада Вілкул знявся з другого туру. Замість цього він підтримав кандидата від ОПЗЖ Костянтина Павлова, який посів третє місце в першому турі.

6 грудня 2020 року в Кривому Розі пройшов другий тур місцевих виборів мера міста, в якому боролися Дмитро Шевчик зі "Слуги народу" і Костянтин Павлов з ОПЗЖ, у підсумку переміг останній.

15 серпня 2021 року Павлова було знайдено мертвим у будинку в селі Вільне під Кривим Рогом, поруч була зброя.