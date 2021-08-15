Кількість варіантів обмежена: спікер МВС про причини смерті мера Кривого Рогу

Спікер МВС Артем Шевченко розповів, які слідчі дії будуть проведені

Марія
Ніколаєнко

Правоохоронці розглядають три версії причини загибелі мера Кривого Рогу Костянтина Павлова — про це розповів речник МВС Артем Шевченко в програмі "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24".

"Зареєстровано кримінальне провадження за ст. 115 "Вбивство", проводяться первинні слідчі дії. Безумовно, тут кількість варіантів обмежена: це вбивство, самогубство або необережне поводження зі зброєю. Таке буває, я маю на увазі останнє. Потрібно провести первинні слідчі дії, зрозуміти, що стало причиною, провести експертизу зброї, встановити, чи з цієї зброї був зроблений постріл. Швидше за все, так і є, але це повинно бути точно встановлено. Відповідно, слідчі дії покажуть, чи є ознаки ймовірності якоїсь із трьох версій", — сказав він.

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Шевченко пояснив, які слідчі експертизи будуть проведені.

"Буде призначено низку експертиз, зокрема, судово-медичну, яка оперативно встановить причину смерті, характер поранення. Трохи більше часу може зайняти балістична експертиза. Поки що про те, що сталося, говорити неможливо з точністю. Завтра картина буде більш очевидна, ніж сьогодні, почекаймо", — сказав він.

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Костянтин Павлов — міський голова Кривого Рогу з 2020 року. У першому турі місцевих виборів у 2020 році в Кривому Розі переміг тодішній мер міста Юрій Вілкул з 46,27% голосів. На другу позицію вийшов кандидат від "Слуги народу" Дмитро Шевчик. Однак 17 листопада Вілкул знявся з другого туру. Замість цього він підтримав кандидата від ОПЗЖ Костянтина Павлова, який посів третє місце в першому турі.

6 грудня 2020 року в Кривому Розі пройшов другий тур місцевих виборів мера міста, в якому боролися Дмитро Шевчик зі "Слуги народу" і Костянтин Павлов з ОПЗЖ, у підсумку переміг останній.

15 серпня 2021 року Павлова було знайдено мертвим у будинку в селі Вільне під Кривим Рогом, поруч була зброя.

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