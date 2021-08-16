Смерть мера Кривого Рогу: в "Слузі народу" назвали можливу дату виборів Євгенія Кравчук розповіла, коли можуть відбутися позачергові вибори мера в Кривому Розі

10:54, Сьогодні

Як скоро Верховна Рада може прийняти рішення про дострокові вибори в Кривому Розі після загибелі мера Костянтина Павлова, розповіла нардепка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук у програмі "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24".

"Є певна процедура: повинна зібратися місцева рада, прийняти певні моменти й відправити їх Верховній Раді. Але у виборчому кодексі є дві дати, коли можуть проводитися позачергові вибори, як і чергові — це кінець березня і кінець жовтня. Очевидно, що на кінець жовтня це неможливо за процедурою виконати, тому що вона має певну тривалість, тому найближчий час — це кінець березня наступного року", — пояснила вона.

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Нагадаємо, 15 серпня 2021 року мера Кривого Рогу Костянтина Павлова було знайдено мертвим у будинку в селі Вільне під Кривим Рогом, поруч була зброя.

Павлов був главою Кривого Рогу з 2020 року. У першому турі місцевих виборів у 2020 році в Кривому Розі переміг тодішній мер міста Юрій Вілкул з 46,27% голосів. На другу позицію вийшов кандидат від "Слуги народу" Дмитро Шевчик. Однак 17 листопада Вілкул знявся з другого туру. Замість цього він підтримав кандидата від ОПЗЖ Костянтина Павлова, який у результаті переміг на виборах.