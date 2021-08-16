Росія може використати ситуацію в Афганістані проти України — заступник голови МЗС Євген Єнін розповів, як може позначитися на Україні захоплення влади талібами в Афганістані

17:43, Сьогодні

Як ситуація в Афганістані може вплинути на Україну, розповів заступник голови МЗС Євгеній Єнін у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24".

"Безумовно, погіршення безпекової ситуації в Афганістані може потягнути за собою погіршення безпекової ситуації взагалі в регіоні Центральної Азії. І оскільки світ є досить глобалізованим, все це матиме вплив безпосередньо і на безпекову та міграційну ситуацію в Україні. Не будемо забувати давно відточені прийоми Росії та Білорусі, які вже неодноразово демонстрували спроможність погіршувати чи впливати негативним чином на безпекову чи міграційну ситуацію в країнах-партнерах, зокрема в ЄС", — сказав він.

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Єнін запевнив, що влада робить усе можливе, щоб протидіяти потенційній загрозі.

"Ми не можемо виключати, що аналогічна ситуація може відбуватися цього разу, що російська сторона скористається максимально можливістю вплинути негативним чином на міграційну ситуацію в Україні. Ми не сидимо, склавши руки. Ми посилюємо координацію всередині держави, з нашими міжнародними партнерами для того, щоб мінімізувати відповідні ризики та забезпечити на належному рівні безпеку наших громадян", — сказав він.

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Фото: Reuters

Нагадаємо, в Афганістані посилився наступ талібів, коли цього літа війська США і НАТО почали завершувати виведення військ з Афганістану.

13 серпня "Талібан" захопив два великі афганські міста, друге і третє за величиною в країні після Кабула — Кандагар і Герат. Днем пізніше таліби взяли під контроль ще чотири столиці афганських провінцій. 14 серпня "Талібан" захопив Мазарі-Шаріф, велике захищене місто на півночі Афганістану. Наразі угруповання "Талібан" зупинилося на в'їздах до столиці Афганістану Кабула.

Тим часом натовпи афганців намагаються покинути країну, вони влаштували стовпотворіння в аеропорту Кабула. Люди навіть пробували полетіти, зачепившись за шасі та інші частини літаків, деякі з них загинули, зірвавшись з літака при наборі висоти.

Україна вивезла з Афганістану 79 осіб, з яких 8 українців, решта — громадяни інших країн: Нідерланди, Хорватія, Білорусь і сам Афганістан.