Ляшко про війну в Афганістані: є два головні висновки для України Українцями не варто надто сподіватися на зовнішню допомогу, вважає політик

20:13, Сьогодні

Війна в Афганістані продемонструвала, що США в першу чергу дбають про власні інтереси, а не про чужі.

Таку думку висловив в ефірі програми "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" лідер Радикальної партії Олег Ляшко.

"Головних висновків війни в Афганістані для України є два. Перше, Україну та українців захистить виключно власна армія. Не треба ні на кого сподіватися, що хтось за нас щось зробить – ніхто нічого не зробить. Будь-яка країна працює виключно у власних інтересах. США, на жаль, з Афганістану не організовано виходять, а тікають. І це приниження США як держави. Але американці прийняли рішення, що вивести війська з Афганістану – в їхніх інтересах. Все, вони думають виключно про себе. Тому всі українці мають розуміти просту річ – ніхто не думатиме за нас самих, не можна нікому довіряти на 100%. Можна довіряти виключно собі, власній армії та власним людям. З цього висновку ще один підвисновок – треба радикально збільшувати видатки на обороноздатність, на національну безпеку", - сказав політик.

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Другий висновок, за словами Ляшка – "шкода тих людей, які залишилися в Афганістані".

"Їхня доля невтішна. Ніхто їх зараз не захистить, навіть Аллах. Таліби з ними просто будуть розправлятися", - зазначив лідер Радикальної партії.

Фото: Reuters

Нагадаємо, в Афганістані посилився наступ талібів, коли цього літа війська США і НАТО почали завершувати виведення військ з Афганістану.

13 серпня "Талібан" захопив два великі афганські міста, друге і третє за величиною в країні після Кабула — Кандагар і Герат. Днем пізніше таліби взяли під контроль ще чотири столиці афганських провінцій. 14 серпня "Талібан" захопив Мазарі-Шаріф, велике захищене місто на півночі Афганістану. Наразі угруповання "Талібан" зупинилося на в'їздах до столиці Афганістану Кабула.

Заступник голови МЗС Євгеній Єнін в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що Росія може використати ситуацію в Афганістані проти України.

"Безумовно, погіршення безпекової ситуації в Афганістані може потягнути за собою погіршення безпекової ситуації взагалі в регіоні Центральної Азії. І оскільки світ є досить глобалізованим, все це матиме вплив безпосередньо і на безпекову та міграційну ситуацію в Україні. Не будемо забувати давно відточені прийоми Росії та Білорусі, які вже неодноразово демонстрували спроможність погіршувати чи впливати негативним чином на безпекову чи міграційну ситуацію в країнах-партнерах, зокрема в ЄС", — сказав він.