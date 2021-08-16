Гройсман: В Україні є тільки владні дві інституції, наділені повноваженнями Гройсман поділився спогадами про роботу главою парламенту

22:15, Вчора

Експрем'єр-міністр, ексспікер Верховної Ради Володимир Гройсман в ефірі "Перші" на телеканалі "Україна 24" назвав дві найголовніші інституції в Україні.

На запитання, чи є за державним рангом спікер Ради другою людиною в Україні, Володимир Гройсман відповів:

"Можливо… По суті своїй є тільки дві інституції, наділені повноваженнями – президент з прямими повноваженнями і коаліція в Раді. А далі від коаліції похідний прем'єр. Якщо прем'єр є частиною коаліції, у нього є своя партія, фракція – це дуже сильно. В моєму випадку не було, я опирався на коаліцію, або всередині нормальних людей".

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За словами Гройсмана, йому доводилося працювати у важких умовах.

"Будь-яке рішення забирало дуже багато часу. А я звик швидко приймати рішення і йти до цілі. А коли в тебе забирається час, я розумію, що в людей невдоволення. Все може бути краще і швидше, а не виходить з об'єктивних причин, тому що ти не маєш стійкої підтримки в 226 голосів і з тобою постійно хтось хоче грати в політичні історії", - сказав він.

Раніше експрем'єр Володимир Гройсман в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, що оцінити роботу уряду в Україні можна за п‘ятьма основними критеріями.

Також Гройсман заявив, що кадрова політика чинної влади наразі нагадує турнікет: одні входять, інші виходять, і люди не встигають запам’ятовувати імена міністрів. Саме тому точкові урядові зміни жодним чином не вирішать глобальних проблем.