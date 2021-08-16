Гройсман: Закон про українську мову не має бути каральним Експрем'єр нагадав, що багато українських бійців на передовій теж говорять російською

23:08, Вчора

Закон про державну мову в Україні не має бути каральним.

Таку думку висловив в ефірі програми "Перші" на телеканалі "Україна 24" експрем'єр-міністр Володимир Гройсман.

"Добре, що є закон про мову. Він не має бути каральним. Мова, розмова – це спілкування. Спілкування – це позитив, це така людська любов. А що, наші хлопці на передовій не говорять російською? Говорять. Українську мову треба плекати, розвивати, підтримувати, любити у всіх сферах. Але і всіх інших інакомовних треба теж любити. Українофобів, тих, хто вважає нашу державність… хто з ідеологічних причин не розмовляє українською мовою – я їх просто не сприймаю. Всі ті, хто засуджують нашу державність, взагалі ідентичність, я їх не сприймаю, і не буду ніколи сприймати", - заявив експрем'єр.

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Нагадаємо, Верховна Рада прийняла мовний закон 25 квітня 2019 року. Статті цього закону набувають чинності поетапно.

Зокрема, з 16 січня 2021 року набули чинності норми закону про державну мову щодо її використання у сфері послуг, що передбачають, що обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги потрібно українською мовою.

З 16 липня 2021 року в Україні набули чинності норми закону про забезпечення функціонування української мови як державної, відповідно до яких, зокрема, особи, які претендують на посади, де використання державної мови є обов'язковим, повинні будуть здавати тест на знання мови.

Кілька депутатів звернулися до Конституційного суду з проханням визнати неконституційність закону, однак КСУ 14 липня 2021 року визнав цей закон таким, що відповідає Конституції.