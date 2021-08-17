"ХАРД з Влащенко": гість студії - Володимир Гройсман
Головні теми ефіру - загибель мера Кривого Рогу і ситуація в Афганістані
На телеканалі "Україна 24" - проєкт "ХАРД з Влащенко"!
З гостем програми - колишнім прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом - Наталя Влащенко обговорить наступні теми:
- Вбивство чи самогубство: як загинув міський голова Кривого Рогу?
- Чому талібам так швидко вдалося захопити владу в Афганістані?
- Як Україна відреагує на загострення?
Включення: Денис Долинський
Дивіться 17 серпня "ХАРД з Влащенко" о 19:00 на телеканалі "Україна 24".