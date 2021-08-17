"ХАРД з Влащенко": гість студії - Володимир Гройсман

Головні теми ефіру - загибель мера Кривого Рогу і ситуація в Афганістані

Артем
Калінін

На телеканалі "Україна 24" - проєкт "ХАРД з Влащенко"!

З гостем програми - колишнім прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом - Наталя Влащенко обговорить наступні теми:

Включення: Денис Долинський

Дивіться 17 серпня "ХАРД з Влащенко" о 19:00 на телеканалі "Україна 24".

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