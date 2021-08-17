Великого прориву не буде — дипломат про візит Зеленського до США Олександр Потєхін розповів, якими будуть підсумки зустрічі президентів США й України, та що буде з "Північним потоком-2"

12:37, Сьогодні

Візит президента України Володимира Зеленського до США не принесе значних досягнень для країни - про це заявив дипломат Олександр Потєхін у програмі "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24".

"На сьогодні я не бачу передумов для прориву в українсько-американських відносинах. Дай Боже, як кажуть, щоб все пройшло нормально, і щоб ми втрималися на тому градусі, на тій тональності, яка існує зараз в американо-українському діалозі. Завжди хочеться чогось великого, світлого, що вражає уяву. Але як професіонал у сфері міжнародних відносин я можу сказати, що утримання досягнутих позицій — це теж дуже важлива річ", — сказав він.

Читайте також: Члени Конгресу США хочуть зустрітися з Зеленським: озвучені подробиці

Експерт відповів, чи можливий прорив у питанні російського газопроводу "Північний потік-2".

"Є дві позиції. Перша — що "Північний потік-2" запрацює, друга — що американська адміністрація ще шукатиме можливості задовольнити вимоги конгресменів, які категорично проти роботи "Північного потоку-2". Чи буде щось обіцяти з цього питання Байден? Позиція Байдена більш-менш зрозуміла, але зрозумілий дуже жорсткий афронт цієї позиції Байдена з боку американського Конгресу. Але все ще можливо", — сказав він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Вашингтоні провели низку зустрічей з американськими високопосадовцями, де узгодили деталі візиту Володимира Зеленського до США.

Зеленський повинен зустрітися з Байденом у Вашингтоні 30 серпня. Він не обмежиться зустріччю зі своїм американським колегою, а проведе низку зустрічей в інших містах Америки. Про це повідомив прессекретар глави держави Сергій Никифоров. Водночас він уточнив, що Зеленський зустрінеться з представниками великого бізнесу й американськими політиками для обговорення зовнішніх торгово-економічних перспектив. Зокрема, очікується підписання двосторонніх угод про співробітництво в оборонній сфері.

Глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія в ефірі телеканалу "Україна 24" спрогнозував, що непублічна частина зустрічі Джо Байдена і Володимира Зеленського відбудеться на підвищених тонах після того, як США та Німеччина офіційно узгодили завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".