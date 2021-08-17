В "Слузі народу" підтримали заборону депутатам вести перемовини з росіянами Люди, які співпрацюють з агресором, повинні бути покарані, заявила Єлизавета Ясько

17:28, Сьогодні

Ініціатива прем'єр-міністра Дениса Шмигаля щодо заборони депутатам вести перемовини з представниками російської влади є важливим кроком у боротьбі з "п'ятою колоною" в Україні.

Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" розповіла народна депутатка від "Слуги народу" Єлизавета Ясько. На запитання, чи готова вона підтримати відповідний урядовий законопроєкт, Ясько відповіла:

"Звичайно. Я дуже рада, що нарешті уряд має свій законопроєкт. Рік тому взимку в парламенті були подібні законопроєкти, зокрема і мого авторства. Коли рік тому ми цим займалися, був певний спротив, але зараз ми бачимо, що менше є цього спротиву. Це дуже добре, що є більша консолідація, треба таке підтримувати. Тому що в ситуації, в якій знаходиться наша країна, де агресор собі дозволяє будь-що, зокрема використовує і п'яту колону в Україні, люди, які співпрацюють з агресором, мають бути покарані, нести відповідальність".

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Нардеп зазначила, що ініціатива уряду стосується конкретно політичних перемовин.

"Умовно, якщо Медведчук або хтось з п’ятої колони буде їхати (до Росії – ред.) і спілкуватись про встановлення миру без згоди на це президента України, то такі перемовини не мають права. Якщо у людини особисті справи, особисте спілкування, то це дозволяється. Це розповсюджується лише в рамках перехідного правосуддя, щоб не створювати додаткові конфлікти, щоб ми чітко знали, що є чорним, а що є білим. Чорним є спілкування про встановлення миру без згоди на це твоєї держави", - підкреслила "слуга народу".

Нагадаємо, що у Верховній Раді був зареєстрований проєкт закону №5844 "Про засади державної політики перехідного періоду".

"Не допускається встановлення зв'язків і взаємодія народних депутатів України, депутатів місцевих рад, органів місцевого самоврядування України, їхніх посадових осіб з Російською Федерацією, її державними органами та органами місцевого самоврядування, окупаційними силами та окупаційними адміністраціями Російської Федерації, їхніми посадовими особами з питань, пов'язаних з подоланням наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України, без повноваження на це від президента України", - йдеться в тексті документа.