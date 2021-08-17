Данілов про події в Афганістані: нам незрозуміло, чому Захід був не готовий Українські експерти прогнозували афганські події, повідомив секретар РНБО

19:00, Сьогодні

Захоплення "Талібаном" влади в Афганістані стало несподіванкою для цивілізованого світу, хоча в Україні експерти заздалегідь попереджали про такий варіант розвитку подій.

Про це в ексклюзивному коментарі телеканалу "Україна 24" повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

"Відбулося захоплення влади "Талібаном". Захоплення, яке, як сьогодні кажуть представники Сполучених Штатів, Німеччини, для них було цілком несподіваним. Насправді, розуміючи поведінку і маючи інформацію про стан справ в Афганістані, ми це питання тримаємо постійно на контролі. У нас завдяки ситуації, що свого часу туди входив Радянський Союз, є фахівці, вони ще лишилися, які є дуже фаховими. Вони нас заздалегідь попереджали, що це станеться, що ця ситуація дуже небезпечна. М'яко кажучи, нам не дуже зрозуміло, чому цивілізований світ не був до цього готовий. Було, умовно кажучи, "намальовано", що так буде", - розповів секретар РНБО.

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Нагадаємо, в Афганістані посилився наступ талібів, коли цього літа війська США і НАТО почали завершувати виведення військ з Афганістану.

13 серпня "Талібан" захопив два великі афганські міста, друге і третє за величиною в країні після Кабула — Кандагар і Герат. Днем пізніше таліби взяли під контроль ще чотири столиці афганських провінцій. 14 серпня "Талібан" захопив Мазарі-Шариф, велике захищене місто на півночі Афганістану. Потім угруповання "Талібан" взяло під контроль столицю Афганістану Кабул.

Заступник голови МЗС Євгеній Єнін в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що Росія може використати ситуацію в Афганістані проти України.

"Безумовно, погіршення безпекової ситуації в Афганістані може потягнути за собою погіршення безпекової ситуації взагалі в регіоні Центральної Азії. І оскільки світ є досить глобалізованим, все це матиме вплив безпосередньо і на безпекову та міграційну ситуацію в Україні. Не будемо забувати давно відточені прийоми Росії та Білорусі, які вже неодноразово демонстрували спроможність погіршувати чи впливати негативним чином на безпекову чи міграційну ситуацію в країнах-партнерах, зокрема в ЄС", — сказав він.

Повну версію інтерв'ю секретаря РНБО Олексія Данілова можна буде побачити в суботу о 22:00 в програмі "Велика деолігархізація" на телеканалі "Україна 24".