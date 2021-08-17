Кулеба про "Кримську платформу": Росія реагує надзвичайно агресивно Міністр не сумнівається, що Крим повернеться в Україну

21:52, Вчора

Росія через дипломатичні канали намагається чинити тиск на країни-учасниці саміту "Кримської платформи", щоб змусити їх відмовитись від цього заходу.

Про це розповів в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Немає такої країни в світі, в МЗС якої б не звернулися російські дипломати з вимогою не брати участь у саміті "Кримської платформи". Надзвичайно болісно, надзвичайно агресивно ця ініціатива сприймається Росією. Це означає, що ми на правильному шляху, що ми все робимо правильно. Ми зберемо на саміті зараз ядро. Я хочу, щоб усі розуміли, що саміт - це певна дата, певний час, не всі, хто хоче, може за певних обставин взяти участь. Тому ядро збереться на саміті 23 серпня, буде ухвалена декларація "Кримської платформи", яка буде відкрита до приєднання в подальшому інших держав. Ця коаліція буде зростати, а відповідно системнішими і дієвішими будуть заходи цієї коаліції", - розповів він.

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Коментуючи склад учасників саміту, Кулеба зазначив:

"Чи це буде президент Польщі, чи це буде міністр закордонних справ чи міністр оборони якоїсь країни – неважливо з точки зору чинності і політичної сили зобов'язань, які будуть взяті, і сигналів, які будуть озвучені… У нас на саміті буде велика група президентів, прем'єр-міністрів, голів парламентів, міністрів закордонних справ та оборони".

На запитання, наскільки саміти "Кримської платформи" зможуть наблизити повернення анексованого півострова, глава МЗС відповів:

"Ми не повинні зараз ставити собі якийсь дедлайн. Ми повинні побудувати системну роботу для того, щоб щодня своїми зусиллями наближати цей момент. Я переконаний, що цей момент настане - момент повернення Криму в Україну".

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Нагадаємо, про Кримську платформу оголосив президент України Володимир Зеленський у вересні 2020 року під час свого виступу на сесії Генасамблеї ООН. Мета Кримської платформи - обговорення шляхів деокупації Криму.

Планується, що вона функціонуватиме на чотирьох рівнях: за участю глав держав, міністрів закордонних справ, парламентів і експертних кіл з різних країн. Перший саміт Кримської платформи відбудеться 23 серпня, напередодні 30-ї річниці незалежності України.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу "Україна 24" пообіцяв оприлюднити детальний список учасників "Кримської платформи".

"Коли ми говоримо про Кримську платформу, то ключове значення має кількість і географія країн, які беруть у ній участь. Тому що незалежно від персони, яка бере участь, головне, що держава демонструє своє ставлення і бере на себе певні зобов'язання. Ми трохи пізніше відкриємо детальний список, хто представляє яку країну. Зараз можу сказати, що від Великої Британії буде міністр оборони, що само собою є символічним і чітко вказує на проблему безпеки, створену російською окупацією Криму", — сказав він.