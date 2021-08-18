Створення Зеленським комісії для відбору голови КСУ є законним – ексголова суду "Кризу зчинив пан Тупицький зі своїм угрупованням. Тому зараз і оголошений конкурс", - сказав Шевчук

11:19, Сьогодні

Створення комісії для відбору голови КСУ є в межах закону і не створить проблем, незважаючи на бажання колишнього судді КСУ Олександра Тупицького повернутися на посаду через суд.

Про це в ефірі програми «Сьогодні Ранок» на телеканалі «Україна 24» заявив ексголова Конституційного суду України Станіслав Шевчук.

«По-перше, це не лише Тупицький, а ще і Касмінін, які звільнені указом президента. Конкурсна комісія визначатиметься щодо двох суддів. Згідно з чинною редакцією закону про КСУ, саме для президента передбачено створення такого механізму незалежної конкурсної комісії. В 2018 році уже було призначено двоє суддів за цією процедурою, тоді конкурс відповідав усім критеріям і відбувався за законом. І очевидно, що зараз президент буде застосовувати існуючий закон про КСУ», - зазначив Шевчук.

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Він наголосив, що стосовно рішення Верховного суду щодо Тупицького є певні питання, це рішення першої інстанції, буде ще апеляція у Великій палаті.

«Офіс президента, наскільки я розумію, уже звернувся з цією апеляцією. Тобто указ президента залишається чинним. Тому у президента зараз є всі підстави оголошувати конкурс із створенням комісії. Справа в тому, що коли суд ухвалював рішення по Тупицькому, він не зовсім розібрався з ситуацією, бо він взяв абстрактно сам указ президента. Але указ президента про звільнення Тупицького і Касмініна – це не просто указ, а це рішення РНБО. РНБО це робило на підставі загрози національній безпеці. І Верховний суд мав уважніше подивитись, які підстави спонукали РНБО на таке рішення… Все таки питання вирішується в юридичній площині. Поки немає остаточного рішення Великої палати ВСУ, указ є чинним, і кризу треба вирішувати. Кризу зчинив пан Тупицький зі своїм угрупованням. Тому зараз і оголошений конкурс», - заявив ексголова КСУ.

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В КСУ буде новий суддя. За дорученням президента розпочинається конкурс на вакантне місце голови. Майбутній працівник КСУ замінить Олександра Тупицького. Указом Володимира Зеленського вже затверджено положення про проведення конкурсу та персональний склад комісії, яка буде проводити цей конкурс. До її складу входить 7 осіб. Серед них директор Європейської організації публічного права Спиридон Флогаїтіс, член дорадчого органу ЄС з питань відбору суддів Мирослав Вижиковський та суддя Федерального суду претензій США Богдан Футей. Ще четверо – це провідні національні працівники. Президент України призначає третину складу КСУ – 6 суддів. Наразі 4 з них призначені Петром Порошенком, ще двоє – Віктором Януковичем.

Нагадаємо, Олександру Тупицькому інкримінують ч.2 ст.384, ст.386 КК (завідомо неправдиві показання, з'єднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі показань). Також йому було повідомлено про підозру у несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованої системи, що призвело до підробки інформації, здійснене повторно, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 361 КК України).

Президент України Володимир Зеленський 27 березня скасував укази експрезидента Віктора Януковича про призначення Олександра Тупицького і Олександра Касмініна суддями КСУ. Тупицький оскаржив рішення президента в суді. Верховний суду 14 липня визнав незаконним і скасував указ президента Володимира Зеленського про скасування призначення Олександра Тупицького суддею КСУ.