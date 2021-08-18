В "Слузі народу" кажуть, що в Раді не буде проблем з великим гербом України "Упевнена, що цей законопроєкт отримає необхідну підтримку", - сказала депутатка

12:48, Сьогодні

У Верховній Раді не буде проблем з голосами за законопроєкт про затвердження великого герба України.

Про це в ефірі програми «Сьогодні Ранок» на телеканалі «Україна 24» розповіла народна депутатка від фракції «Слуга народу» Марія Мезенцева.

«Як мінімум серед наших колег у «Слузі народу» підтримка буде. Ми проводимо додаткові опитування стосовно того, чи зможуть бути присутніми колеги 23 серпня на позачерговому засіданні Ради. Майже абсолютна більшість відповіли ствердно. Я вважаю, що важливість роботи – понад усе, які б плани не будували колеги», - зазначила нардепка.

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«У нас є гуманітарна криза в Афганістані, ми з МЗС намагаємося допомогти людям – і українцям, і афганцям – вилетіти на літаку, який забезпечує Україна. Є багато різних прекрасних тем, досягнень за цей рік, день, тиждень, які ми можемо обговорити. А деякі колеги розганяють можливий негатив стосовно знакового закону (голосування щодо великого герба – ред.). Я думаю, що тем для обговорень є безліч, і треба говорити про конкретику. Впевнена, що цей законопроєкт отримає необхідну підтримку, і ми не будемо мати з цим проблем», - додала Мезенцева.

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Фото: Facebook/Олександр Ткаченко

Раніше президент України Володимир Зеленський подав на розгляд українського парламенту законопроєкт про великий Державний герб України як невідкладний. Він наголосив, що в 30-ту річницю проголошення української незалежності треба поставити крапку в питанні великого герба України.

В ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" історик Володимир Сергійчук висловив думку, що законопроєкт про великий герб України, внесений до Верховної Ради президентом Володимиром Зеленським, не є нагальною проблемою для країни, оскільки весь світ і так знає український тризуб:

"За великим рахунком, світ знає тризуб тисячу років - з часів Русі він знає Україну через тризуб зокрема. Особливо щось придумувати не треба. Якщо для церемоніальних різних заходів потрібен великий герб, про що говорилося і сто років тому, коли Центральна Рада цим займалася, то це інше питання. А так світ знає нас сьогодні за тризубом".