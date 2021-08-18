"ХАРД з Влащенко": гість студії — Дмитро Співак

Головні теми ефіру — доля Афганістану та корупція в Україні

Артем
Калінін

На телеканалі "Україна 24" — проєкт "ХАРД з Влащенко"!

З гостем програми — політиком та журналістом Дмитром Співаком — Наталія Влащенко обговорить наступні теми:

Дивіться 18 серпня "ХАРД з Влащенко" о 19:00 на телеканалі "Україна 24".

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