"Україна 24" стежитиме за зустріччю Зеленського і Меркель у спецмарафоні "Берлін-Київ" Група кореспондентів передаватиме найсвіжіші кадри і першою інформуватиме глядачів

11:29, Сьогодні

22-го серпня на загальнонаціональному каналі «Україна 24» відбудеться спецмарафон «Берлін — Київ», присвячений офіційному візиту Ангели Меркель в Україну та зустрічі канцлерки Німеччини з президентом Володимиром Зеленським.

Від самого ранку Олексій Бурлаков стежитиме за подією міжнародного значення і розповість про всі деталі стратегічно важливої зустрічі. Об 11.00 до обговорення приєднаються ведучі токінгів Марія Скиба, Андрій Булгаров, Вікторія Малосвітна, Віталій Прудиус, які впродовж дня запрошуватимуть до студії інформаційного каналу відомих спікерів та міжнародних оглядачів.

Група кореспондентів передаватиме найсвіжіші кадри і першою інформуватиме глядачів «України 24».

О 19.00 до спецмарафону долучиться Тигран Мартиросян:

«У неділю з фаховими дипломатами, досвідченими політиками та авторитетними міжнародними оглядачами ми в прямому ефірі дамо максимально повну, ґрунтовну оцінку візиту Ангели Меркель до Києва. Наші глядачі дізнаються про перебіг та результати переговорів канцлера Німеччини з керівництвом України».

О 22.00 Євгеній Кисельов з відомими політологами підіб'є підсумки зустрічі й спробує спрогнозувати, як офіційний візит Ангели Меркель вплине на Україну.

Нагадаємо, що канал «Україна 24» та новини «Сьогодні» масштабно відзначатимуть 30-річчя незалежності України. Новинна Група Україна готує святкові заходи. Наприклад, 22-го серпня ми відзначимо День українця – свято, яке інформаційна команда започаткувала три роки тому.