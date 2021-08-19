"Народ проти": хто буде гостями програми Наташі Влащенко Чиновники та політики боротимуться за довіру й повагу глядачів

12:12, Сьогодні

У четвер, 19 серпня, на телеканалі "Україна 24" - новий випуск шоу "Народ проти" з Наташею Влащенко. У масштабному проєкті, як у справжньому Колізеї, відомі чиновники борються за довіру й повагу глядачів, відповідаючи на провокаційні запитання.

Гості:

Юлія Гришина, народний депутат, фракція "Слуга народу"

Данило Гетманцев, народний депутат, фракція "Слуга народу"

Ярослав Железняк, голова фракції "Голос"

Микола Вересень, журналіст

Ірина Верещук, народний депутат, фракція "Слуга народу"

Валерій Чалий, експосол України у США

Євгеній Мураєв, лідер партії "НАШІ"

Олексій Кучеренко, народний депутат, фракція "Батьківщина"

Денис Маслов, народний депутат, фракція "Слуга народу"

Олена Шуляк, народний депутат, фракція "Слуга народу"

Максим Яковлєв, кандидат політичних наук

Включення:

Михайло Саакашвілі, політик

Нестор Шуфрич, народний депутат, фракція "Опозиційна платформа - За життя"

Андрій Піонтковський, політолог (м. Вашингтон)

Василь Горбаль, член Ради Національного банку

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