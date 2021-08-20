Європа визнала українські COVID-сертифікати: подробиці від міністра Михайло Федоров розповів, коли COVID-сертифікат в додатку "Дія" стане доступним для всіх українців

11:45, Сьогодні

Європейський Союз визнав українські COVID-сертифікати. Подробиці розповів у програмі "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Звичайно, я вже користуюся COVID-сертифікатом, тому що я був серед бета-тестувальників. З 1 липня кілька тисяч осіб тестують їх в додатку" Дія ". Але сьогодні дуже важливий день для цифрової України, тому що ми інтегрувалися в єдиний цифровий ринок у напрямку ковід-сертифікатів. Відсьогодні ми можемо вже приймати європейських громадян, перевіряти дійсність їх сертифікатів, і після того, як AppStore і Google Play опублікують останню оновлену версію програми "Дія", — я сподіваюся, це буде сьогодні або завтра, залишилися лічені години, — українці зможуть генерувати сертифікати та подорожувати в інші країни Європи. Тому я всім раджу стежити за оновленнями МОЗ, МЗС, Мінціфри. Дуже скоро з'явиться інформація, що ви зможете оновити додаток, згенерувати ковід-сертифікат, якщо у вас вже дві дози вакцинації, і подорожувати по Європі", — розповів він.

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Федоров пояснив, в чому відмінність внутрішнього ковід-сертифікату.

"Міжнародний сертифікат робиться за технологічною документацією Європейського Союзу. Ми стали однією з перших країн світу, яка інтегрувалася в європейський простір, і є певні технічні вимоги. Там багато медичних даних, там немає фото, документ працює без інтернету. Ми вирішили відразу зробити документ для внутрішнього використання, він генерується одночасно з міжнародним. У чому різниця? У внутрішньому документі менше медичної інформації, там є тільки дані, що ви щеплені, і є фото. Це важливо, тому що коли Міністерство охорони здоров'я сформує політику, наприклад, гіпотетично, по відвідуванню публічних заходів, ви зможете показати ковід-сертифікат, там буде ваше фото, і не потрібно буде показувати інші документи. Тобто ми спростили використання внутрішніх сертифікатів", — розповів він.

Додамо, в Міністерстві закордонних справ відразу відзначили: рішення Єврокомісії рекомендаційний, і країна сама визначатиме, кого і як пускати на свою територію. На сайті організації пишуть, що разом з українськими визнали й COVID-сертифікати Туреччини та Північної Македонії. Їх приймають відсьогодні. Наш сертифікат в "Дії" з'явиться пізніше серед інших документів. Він буде підтвердженням вакцинації, одужання від COVID-19 або негативного ПЛР-тесту.

Раніше керівник з розвитку електронних послуг в Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Банік повідомив, що COVID-сертифікати в "Дії" пройшли технічну оцінку і скоро можуть бути визнані в ЄС. Він також розповів важливу деталь в отриманні сертифікату.

"Ковід-сертифікат чи не з'явиться автоматично, як інші документи в "Дії", оскільки це медична чутлива інформація. Відповідно, для появи ковідного сертифіката треба буде відкрити розділ" Послуги "і власне замовити його", — пояснив він.