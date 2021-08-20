У ТКГ пов'язали ухвалення Стратегії щодо Донбасу з розквітом Маріуполя Тетяна Іванова висловилася про ухвалення важливого документа

12:28, Сьогодні

Розквіт Маріуполя міг сприяти затвердженню економічної стратегії щодо Донбасу — про це заявила членкиня гуманітарної підгрупи у Тристоронній контактній групі Тетяна Іванова у програмі "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24". За її словами, законодавчі ініціативи, які стосуються перехідного і постперехідного періоду щодо повернення ОРДЛО, не обговорюються у гуманітарній підгрупі.

"Але мені, звичайно, відомо про ініціативи ухвалення й одного документа, й іншого. Я вітаю, що такий документ все-таки прийнятий. Я такий документ очікувала дуже давно. Можливо, це політична воля, а можливо, в східному регіоні, напевно, всі бачили за останній рік, як розквітло місто Маріуполь. Можливо, те, що можна на сході, навіть за таких складних обставин, коли на Азовському морі дуже неспокійно, навіть у порівнянні з 2016-2017 роками, можна розвивати регіон, і Маріуполь це демонструє – можливо, це якось пришвидшило цей процес", — сказала вона.

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Нагадаємо, на засіданні 23 грудня 2020 року Кабмін схвалив Концепцію економічного розвитку Донецької та Луганської областей, яка лягла в основу стратегії — на відновлення регіону потрібно щонайменше 20 мільярдів доларів.

У Стратегії економічного розвитку Донецької та Луганської областей на період до 2030 року, яка була прийнята 18 серпня, спочатку йдеться про підконтрольні уряду території, але після деокупації заходи Стратегії можуть бути масштабовані й на інші райони Донеччини та Луганщини.

"З урахуванням цих очікувань ми пропонуємо досить амбітну Стратегію перетворень. Ми пропонуємо якісно новий підхід до розвитку територій, що постраждали від війни. Спочатку йдеться про підконтрольні Уряду території. Але після деокупації заходи Стратегії можуть бути масштабовані й на інші райони Донеччини та Луганщини. Досягти цієї мети ми пропонуємо шляхом забезпечення сприятливих умов для інвесторів, які створять робочі місця і наповнять бюджети, аби уздовж лінії дотику створити «пояс успішності", — цитує слова міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова пресслужба його міністерства.