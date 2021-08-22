Зеленський про 30-річчя Незалежності України: нашій країні набагато більше Глава держави зазначив, що Україна не повинна віддавати свою історичну спадщину

20:23, Вчора

Україна 24 серпня відзначає не просто 30-річчя Незалежності, а 30-річчя її відновлення.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу "Україна" заявив президент України Володимир Зеленський. Коментуючи свої відчуття від 30-річчя Незалежності, Зеленський зазначив:

"Я вважаю, що нашій країні набагато більше. І мені здається, що правильно й справедливо було б говорити про те, що ми відзначаємо 30-річчя відновлення незалежності України. Мені завжди щось українське комусь віддавати дуже шкода, тому що це наша історія, з часів ще Київської Руси, і до того часу. Тому для мене все ж таки це відновлення нашої незалежності. Історичні ті пам'ятки, той великий вклад в європейський розвиток, вклад історичний, який зробила Україна. Все це наше, це частина нашої незалежності, здобутої так важко. І так довго".

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Президент порівняв 30-річчя держави з 30-річчям людини:

"Доросла людина 30-літня, вона така, знаєте, з дуже добрими, але дуже мудрими вже очима. Тобто, вся ця історія, вона залишається завжди в погляді, я вважаю, людини.... І наші громадяни, яким по 30 років, які вже народились, не бачили Радянського Союзу, а народились вже в незалежній Україні, для них все це дуже важливо".

24 серпня Україна відзначає З0-у річницю Незалежності.

В ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що по всій Україні до Дня Незалежності буде проведено понад 300 акцій – концерти, виставки та інші культурні й мистецькі події.

Також до 30-річчя Незалежності України в Софії Київській відкрилась виставка, на якій можна побачити оригінал Конституції Пилипа Орлика, булаву гетьмана Івана Мазепи та інші історичні реліквії.

У Києві під час заходів до Дня Незалежності буде задіяно близько 10 000 поліцейських і військовослужбовців, в тому числі і з інших областей.