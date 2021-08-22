У Європі ми суб'єкт, на якого розраховують — Зеленський про Україну Президент розповів, чому Україна допомогла іншим країнам гасити пожежі

20:00, Сьогодні

Європа розраховує на допомогу України у боротьбі з масштабними пожежами — про це в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу "Україна" розповів президент Володимир Зеленський.

"Різниця між тим, що ви в Європі та у світі, об'єкт і суб'єктивізація України – це моє завдання, я так бачу. Це моя стратегія, і вона була моєю як громадянина ще до президентства. Я хочу допомагати. А це говорить про те, що рівень України вже інший, коли ти можеш допомогти. Що ми робимо? Так, COVID, дуже складно. Але ми допомагаємо Європі, допомагаємо Італії, відправляємо літаки з дезінфекторами. Пожежа в Туреччині, в Греції. У нас "Антонов" запрацював. У нас запрацював завод. 30 років жодного літака. Ми будуємо три Ан-178 зараз. І зараз буде окрема програма щодо будівництва, ремонту, відновлення, реновації літаків "Ан" маленьких, які зараз у нас були в Туреччині та Греції, які гасили пожежі. Ну так, вибачте, ми допомагаємо країні. Це важливо. Ми – суб'єкт у Європі, на якого розраховують", — сказав він.

Читайте також: Зустріч Зеленського і Меркель: українці розповіли, яких результатів очікують

За словами Зеленського, Україна показала себе надійним партнером.

"Ми показали, що Міжнародний валютний фонд дійсно наші партнери. Ми їм дійсно вдячні, що реформи ми робимо не для них, а для нас. І навіть якщо буде затримання траншу, як це було рік чи півтора тому, ми пройдемо спокійно, у нас буде стабільна ситуація. Не просто, але двічі індексували пенсію, двічі збільшили мінімальну заробітну плату. Середня заробітна плата на сьогодні в Україні – 500 доларів. Середня. З цим курсом - 500 доларів. Вперше за 30 років. Це, я вважаю, під час кризи, найпотужнішої кризи, як фахівці кажуть, після Другої світової війни, найбільш затяжної, найпотужнішої кризи. Вибачте, я вважаю, ми її проходимо як суб'єкт. І це головне", — сказав він.

Нагадаємо, що Греція і Туреччина постраждали від лісових пожеж на тлі безпрецедентно спекотної погоди. Президент України Володимир Зеленський розпорядився допомогти Греції й відправив туди літак із сотнею рятувальників. Оплатила переліт компанія "Метінвест" Ріната Ахметова.