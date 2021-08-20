Експерт про засідання РНБО: потрібно поставити низку серйозних питань При цьому експерт зазначив, що рішення, які приймає РНБО, повинні ухвалювати окремі органи

16:30, Сьогодні

Рада національної безпеки та оборони України діє ефективно, але часто ухвалює рішення, які є компетенцією інших органів.

Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" розповів ексзаступник генпрокурора України Микола Голомша, коментуючи засідання РНБО.

"Рада нацбезпеки і оброни діє досить активно і діє ефективно, тому що вони ставлять питання, які забезпечують, або намагаються забезпечити стан національної безпеки, який має відповідати воюючій країні… З іншого боку, я б погодився з тезою, що ті рішення, які приймає РНБО, повинні ухвалювати окремі органи - Нацрада з питань телебачення і радіо, правоохоронні структури, Кабмін, міністерства, відомства… Треба переходити до професійного сегменту дачі доручень щодо забезпечення усіх напрямків життєдіяльності держави всіма відомствами, міністерствами, гілками влади", - зазначив він.

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Також Голомша висловив думку, що РНБО має поставити серйозне питання щодо здорової кадрової політики в державі, оскільки "призначення некомпетентних людей - це найбільші ризики корупції".

"З іншого боку, має бути порушене питання в закритому режимі щодо мобілізації, щодо можливих провокацій, які можуть бути від нашого північного сусіда", - додав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський доручив секретарю Ради національної безпеки і оборони Олексію Данілову організувати проведення засідання РНБО 20 серпня.

Зазначимо, що РНБО за останні місяці ухвалила низку рішень щодо санкцій проти фізичних та юридичних осіб.

Рада національної безпеки і оборони 18 червня ввела санкції щодо бізнесменів Дмитра Фірташа і Павла Фукса.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив зокрема, що Павло Фукс нібито причетний до незаконного отримання ліцензій на видобуток корисних копалин в Україні.

Раніше РНБО ввела санкції проти "злодіїв у законі" і доручила провести аудит земель у Кончі-Заспі та Пущі-Водиці під Києвом.