Будемо воювати — Зеленський про впровадження реформ в Україні Володимир Зеленський розповів про реформи, які він вважає головними

20:07, Сьогодні

Яким має бути наступний крок для розвитку України, розповів в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу "Україна" президент Володимир Зеленський. Зокрема, він вважає, що місцева влада повинна максимально розвивати виробництво на місцях.

"У будь-якому разі я б розділив на економіку і політику, якщо можна. Щодо економіки - тут простий підхід, мій як бізнесмена: все, що дає додану вартість, ми повинні будувати в Україні, робити всі умови. Правдами - неправдами, так можна - так не можна, там тендери - там не тендери. Робити швидко, якісно і втримувати людей, які інвестують і потім будуть нам давати додану вартість. Інфраструктура дає сотні тисяч робочих місць. Додана вартість, робочі місця. Кожному губернатору, кожному міністру я сьогодні ставлю завдання – новий завод, від 500 до 5000 у своєму регіоні. Байдуже, якого напрямку. Подивись, чим займаються у тебе люди, я ж не знаю всі регіони. Я ж не можу сказати, що на Закарпатті. Я розумію, що в Карпатах деревообробна промисловість може бути, але ж я не фантазую. Я маю на увазі, подивись, будь ласка, дай мені статистику, скільки людей у тебе живе в ОТГ. Скільки людей, якщо це Західна Україна, заробітчан, скільки поїхало. Значить, ти повинен розрахувати: скільки людей поїхало, вони хочуть повернутися, подивись, де вони працюють, подивись середню заробітну плату, яку вони там отримують. Потім, з цієї заробітної плати подивись, скільки він оплачує комуналку в тій країні, подивись середню заробітну плату, на яку він повернеться, а потім подивись, що в нього за руки, що він там робить. І більшість людей з того чи іншого села - чим вони займаються і в якій країні. От такий завод, фабрику тощо будуй. Це завдання, це крики, це щоденні мої розмови тощо", — сказав президент.

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Зеленський наголосив, що його програми "Велике будівництво" та "Велика реставрація" мають практичну сторону — дати людям роботу, і у них є ефект. Також він розповів про реформи у сфері диджиталізації.

"Цифровізація - це була друга реформа важлива для мене. Тому що я, як звичайна людина, хочу дороги, а в цьому все – мости, дороги, як я сказав. Утеплення, енергоощадження домівок, багато речей. А друге питання – що я хочу, щоб мені було в Україні комфортно? Хочу, щоб ми були номер один. Це одна з тих реформ, в якій ми можемо бути номер один у світі. І саме таке завдання отримав віцепрем'єр Федоров. І тому наш 30-річний віцепрем'єр дуже впливова людина в уряді. Тому в цифровізації ми будемо першими у світі. Точно будемо першими у світі. Ми сьогодні вже в трійці, ми сьогодні вже в трійці в Європі, це точно. У деяких напрямах – перші. Будемо першими у світі. Я підписав декілька днів тому закон про "Дія-сіті", це перший такий напрямок у принципі, дуже цікава річ. Подивимось на практиці, як працюватиме. Важлива реформа", — розповів він.

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Третя важлива реформа, за словами президента Зеленського, це земля.

"Земельну реформу проходили найближчі європейські країни, ті, які були в Радянському Союзі. Наприклад, наші прибалтійські друзі проходили в 90-х. Дехто в Європі, у світі проходив на початку 2000-х. Ми проходимо сьогодні. Рано, пізно - не хочу говорити. Всі розуміємо. Ну, був такий землетрус невеликий через земельну реформу. Але результат буде несподіваний, я впевнений. Я розумію, що цей результат може бути за два роки, за три, може, через 10 років. Але він точно буде. Є приклади. Але таких прикладів, як у нас, не дуже багато, тому що такої землі немає. Не так багато країн мають такі можливості. І буде в нас два-три врожаї. Тому земельна реформа — це тільки початок. На це потрібні роки й потрібні гроші. Я не боюсь зовсім цього, я впевнений у цій реформі абсолютно", — сказав він.

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Також Зеленський розповів про хід судової реформи в Україні.

"Четверта найскладніша річ – судова реформа. Чому? Тому що, як ви сказали, ти приходиш - є президентство, є монобільшість, є все. Ні, не все. Немає суддів. Немає у нас і не було ніякого впливу на суд. І ви це бачили. Щодо дій деяких суддів, щодо дій Конституційного суду, точніше, деяких суддів Конституційного суду. Ця мережа, вважаю, одна з найскладніших. Але головні речі... так, ми проголосували закони, які дуже складно було дійсно проголосувати, й отримати бажаний мною результат. Але ці реформи ми будемо імплементувати. Ось якщо ми переможемо в цьому напрямку, тоді, я вважаю, це велика буде перемога", — сказав він.

Зеленський відповів - яке завдання він ставить для себе у цьому питанні, та якою має стати судова система в Україні.

"Пам'ятаєте, як ми ставилися до армії? До війни? Так, через війну змінилася армія. Я просто дуже хотів би, щоб і до суду, але не через війну, змінилося ставлення у суспільства, у мене, у вас, впевнений – у кожного. Я хочу поважати суд. Я хочу знати, якщо щось вийде, десь будуть попрані ті чи інші мої права, якщо я навіть просто говорю, що, дивись, я на тебе подам до суду - людина повинна розуміти, що буде справедливий вирок, людина буде захищена. Тому суд ми повинні поважати. А вони повинні це заслужити. Складні речі, голосування цих законів - ми це зробили, я як президент це забезпечив. А тепер імплементація цього. Це буде також велика війна, тривала, тому що я знаю, що ВРП, мені здається, вже подали до Конституційного суду щодо неконституційності закону про Вищу раду правосуддя. Це буде війна. Але я навів вам приклад з армією. Що ж зробити, якщо все через війну у нас реформується. Будемо тоді воювати. Я цього не боюсь, хочу довести це до реального, справжнього, в гарному сенсі слова кінця для когось і початок для іншого чистого суду. Цього дуже хочеться", — сказав він.

Раніше лідер партії "Слуга народу", народний депутат Олександр Корнієнко розповів, що монобільшість у Верховній Раді присвятить найближчий рік-півтора проблемі судової реформи в Україні.

"Точно є напрямок, який нас усіх стосується і, можливо, ми дійсно як парламент насамперед з цим мало попрацювали. Один крок ми зробили – Вища рада правосуддя. Також буде реформа Вищої кваліфікаційної комісії. Ми маємо все зробити технічно, організаційно, щоб у країні був чесний справедливий суд, якому люди довіряють. Тому судова реформа – це наш must на найближчі рік-півтора", — сказав він.