Не треба нас ображати — Зеленський про війну на Донбасі Володимир Зеленський розповів, як можна закінчити війну на сході України

20:31, Вчора

Завершити війну на Донбасі, не об'єднавшись, неможливо — про це в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу "Україна" заявив президент Володимир Зеленський.

"Не треба, не треба нас ображати. Будь-кому. Я про всіх сусідів, і навіть тих, хто не є нам сусідами. Тільки так – повага і відчуття саме рівності. Це дуже важливо. Ну і війна. Війна – це те, що хочеться дійсно завершити повністю, і хочеться повернути наші території. Це хочеться, це найбільше бажання", — зазначив він.

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На його думку, якби це залежало від парламенту, війни б вже не було.

"На жаль, це не вирішується у Верховній Раді України. А якби це можливо було, ми б це вже проголосували. Впевнений, що в цій темі болючій, кривавій, парламент об'єднався б. Але це й також приклад того, що завершити війну, не об'єднавшись, неможливо", — сказав він.

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Війна на Донбасі — збройний конфлікт, розпочатий російськими загонами, які вдерлися у квітні 2014 року на територію українського Донбасу після захоплення Російською Федерацією Криму, серії проросійських виступів в Україні та проголошення "державних суверенітетів" так званих "ДНР" та "ЛНР". Конфлікт став продовженням російської збройної агресії проти України. За географічним масштабом він локальний і охоплює частини Донецької та Луганської областей України.

Раніше радник української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив, що Росія наполягатиме на інтеграції ОРДЛО в Україну на своїх умовах. "26 серпня зустрінемося (з Росією на засіданні ТКГ - ред.). Розглядатимуться ті ж питання, що й завжди... Не думаю, що росіяни матимуть більшу здатність домовлятися, тому що вони дотримуються тієї самої політики вже восьмий рік - інтеграція так званих "молодих республік" під логікою федералізації на російських умовах в тіло України. Ми це знаємо, не підемо на це", - сказав він.