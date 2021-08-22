Зеленський: Двері у владу відчинені не тільки на вхід, а й на вихід Президент попросив вибачення у виборців за деяких колишніх членів своєї команди

20:14, Сьогодні

Депутатам від монобільшості й членам уряду, які не впораються з виконанням президентської програми, "відчинені двері на вихід".

Про це в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу "Україна" заявив президент України Володимир Зеленський.

"Якщо монобільшість буде слабка, з різних причин, то я відкрита людина, я і в партію, і в уряд запрошував людей з відчиненими дверима. В моєму розумінні, двері відчинені не тільки на вхід, але й на вихід. Це стосується і урядовців, це стосується і депутатів. Хто бачить своє окреме політичне життя, хто не бачить, що має бути прагматичним і технократичним, починає бути не менеджером, а політиком – двері відчинені в інший бік. На жаль, ви обдурили мене і своїх виборців", - заявив президент.

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Зеленський зазначив, що просить вибачення "за деяких людей перед моїми виборцями".

"Але я одразу говорив – ми не можемо знайти стільки людей, у мене немає своїх. Ми шукаємо професійних людей, хто з них буде міцним горішком, хто з них витримає і ці випробування, ті будуть залишатися і будувати цю країну, будувати в усіх сенсах цього слова. А інших – ну, вибачте", - підкреслив президент.

Раніше нардеп від "Слуги народу" Ірина Верещук в ефірі телеканалу "Україна 24" розповіла, що в Кабміні восени очікуються кадрові перестановки, обговорюється заміна одразу декількох міністрів.

"Розмови йдуть не тільки про зміну міністра оборони. Наприклад, розмови йдуть про міністра юстиції або культури. Я часто чула на ефірах питання саме такого характеру. Йдеться про те, чи будуть кадрові зміни восени. Будуть. А якими будуть - це вирішувати президенту і прем'єру", - пояснила "слуга народу".

Раніше Верещук заявила, що готова очолити Міністерство оборони, якщо їй запропонують.

13 липня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав заяву про відставку, що породило чутки про нові звільнення в уряді.