Зустріч Зеленського з Байденом залежатиме від Меркель і Путіна - ексдепутат Держдуми На Зеленського в США чекає непроста розмова з Байденом, вважає Ілля Пономарьов

08:43, Сьогодні

Переговори президентів США і України Джо Байдена і Володимира Зеленського будуть залежати від результатів поїздки до Москви канцлерки Німеччини Ангели Меркель.

Таку думку висловив в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" ексдепутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов, коментуючи зустріч Меркель з президентом РФ Володимиром Путіним.

На питання, хто більше зацікавлений у переговорах Меркель з Путіним, Пономарьов відповів:

"Я думаю, це потрібно, насамперед самій Меркель і американцям. Я думаю, це частина якогось плану, про який домовилася Меркель під час зустрічі з Байденом. Що рівно тому, що її каденція спливає, то вона постарається використати цей час, який у неї залишився, для такої ось човникової дипломатії. Звичайно, вона буде обговорювати з Путіним українське питання, і потім вона приїде до Зеленського, зорієнтує його щодо путінської позиції. Ну а далі на Зеленського чекає відверта розмова з Байденом, яка навряд чи буде простою, але яка явно буде спиратися на те, що Меркель зараз привезе з Москви".

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Нагадаємо, що 20 серпня в Москві відбулися переговори президента Росії Володимира Путіна з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Сторони обговорили, зокрема, запуск російського газопроводу "Північний потік-2", перспективи продовження транзиту газу через Україну, а також врегулювання конфлікту на Донбасі.

Після візиту до Москви Ангела Меркель 22 серпня відвідає Київ і зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Зеленський, своєю чергою, 31 серпня в США проведе переговори з президентом Джо Байденом.