Меркель привезе Зеленському послання від Путіна: політик з РФ розкрив деталі Леонід Гозман сказав, яких результатів зустрічі варто чекати

16:12, Сьогодні

Канцлер Німеччини Ангела Меркель після візиту до Москви привезе президенту України Володимиру Зеленському таємне послання від російського лідера Володимира Путіна.

Таку думку в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" висловив російський політик Леонід Гозман.

"Найімовірніше, вона приїде з якимось таємним посланням Путіна Зеленському. Чи можна це буде назвати ультиматумом - я не знаю. Загалом, якусь інформацію вона привезе. Це в будь-якому випадку корисно. Тому що необов'язково ж приймати ультиматум, якщо це буде саме він. Але знати, чого від тебе хочуть супротивники, треба, корисно", - сказав російський політик.

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На його думку, чекати якихось особливих результатів від зустрічей зараз не варто.

"Проблема ж не в тому, що так складно вирішити ситуацію на Донбасі. Вона може бути вирішена. Якщо проблема Криму вимагає якихось гігантських зусиль і точно не буде вирішена, поки Путін у Кремлі, то проблему Донбасу вирішити можливо. Але перешкода в тому, що керівники Росії не хочуть її вирішувати. Мир в Україні, завершення війни, контроль України над кордоном, реінтеграція Донецька і Луганська - це важливо і потрібно для України. Але хто сказав, що саме цього хоче Путін? Він не хоче великої війни, тому що велика війна - це загибель його ж солдатів, що не вітається громадською думкою в Росії. Але щоб у вас жевріло весь час, щоб була така заноза, яка періодично запалюється - думаю, для Путіна це оптимальна ситуація. І тому не вдається розв'язати цю проблему. Не тому що складно, а тому що не хочуть", - вважає Гозман.

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Нагадаємо, що 20 серпня в Москві відбулися переговори президента Росії Володимира Путіна з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Сторони обговорили, зокрема, запуск російського газопроводу "Північний потік-2", перспективи продовження транзиту газу через Україну, а також врегулювання конфлікту на Донбасі.

Після візиту до Москви Ангела Меркель 22 серпня відвідає Київ і зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Зеленський своєю чергою 31 серпня в США проведе переговори з президентом Джо Байденом.