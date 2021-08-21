Це була російська ракета – Данілов про збитий в Ірані український "Боїнг" Секретар РНБО прокоментував розслідування авіакатастрофи

22:21, Сьогодні

Україна має абсолютне підтвердження, що літак "Боїнг" "Міжнародних авіаліній України" в Ірані був збитий ракетою російського виробництва Тор-М1.

Про це в ефірі програми "Велика деолігархізація" на телеканалі "Україна 24" розповів секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

"Перша велика робота, яку ми робили, це була робота, пов'язана зі збиттям російською ракетою Тор-М1 в Тегерані нашого літака. Це була перша робота, це був перший виклик, який команда Володимира Олександровича (Зеленського – ред.) взяла на себе. Безпосередньо Рада безпеки і оборони, апарат Ради займався цим питанням. І ми через дві години після цих подій вже розуміли, що там відбувається. Ми дуже швидко опанували ситуацію, ми відправили в безпрецедентно короткий термін фахівців з нашої країни до Тегерану і вже наступного дня зранку ми дали офіційне повідомлення, що цей літак наш був збитий російською ракетою російського виробництва саме Тор-М1", - сказав секретар РНБО.

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Данілов нагадав, що на той час навіть президент США говорив, що це технічна несправність літака МАУ.

"Ми змогли отримати інформацію безпосередньо з місця падіння літака, коли там були дуже жахливі, скажімо так, відео… Це відео бачили тільки закрите коло осіб. Там, де є абсолютне підтвердження, ми отримали, що це саме російська ракета", - заявив він.

На думку Данілова, зі збиттям літака МАУ "була свідома ситуація".

"Там же до цього за декілька днів американці вбили генерала Сулеймані… І вони б мали оголосити тотальну війну американцям. І для того, щоб перебити це питання, вони спільно з росіянами, скажімо так, зробили такий процес", - пояснив секретар РНБО.

Нагадаємо, літак компанії МАУ Boeing 737, що здійснював рейс "Тегеран - Київ", розбився вранці 8 січня 2020 року відразу після вильоту з аеропорту. Всі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу загинули. 11 січня іранська влада визнала, що Boeing помилково збили військові.

Згодом канадський громадський мовник CBC News повідомив, що спецслужби Канади мають у своєму розпорядженні аудіозапис розмови за імовірної участі глави МЗС Ірану Мохаммада Джавада Заріфа, де йдеться, що літак МАУ був збитий під Тегераном навмисно.

6 квітня 2021 року в Ірані висунули обвинувачення 10 посадовцям, причетним до збиття літака МАУ.

Українська сторона неодноразово звинувачувала Іран у непрозорому розслідуванні катастрофи та маніпуляціях фактами.