Данілов про санкції РНБО: ми не приймаємо політичних рішень Секретар РНБО запевнив, що працює виключно в правовому полі

22:25, Сьогодні

Рішення Ради національної безпеки та оборони України щодо запровадження санкцій проти юридичних і фізичних осіб є юридично обґрунтованими, а не політичними.

Про це в ефірі програми "Велика деолігархізація" на телеканалі "Україна 24" розповів секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

"Я хотів би, щоб ми з вами розуміли, що ми не приймаємо політичних рішень. Ми приймаємо юридичні рішення. Між ними є велика різниця. Це комусь хочеться називати рішення Ради нацбезпеки і оборони суто політичними. Ми працюємо виключно в межах своєї компетенції, виключно в межах Конституції, виключно в межах того законодавства, яке існує сьогодні в нашій країні. Звичайно, це не всім подобається. Не всі до цього звикли", - заявив він.

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За словами Данілова, сьогодні "є певне коло осіб, які звертаються до суду з вимогою скасувати той чи інший указ президента", але в РНБО до цього абсолютно готові.

"Ми розуміємо, про що йдеться. Більш того, ми розуміємо, які люди це оскаржують. Сказати, що для нас це була якась несподіванка – це не відповідає дійсності. Ми розуміли, що вони будуть захищатись. Люди, які довгий проміжок часу знущалися з нашої країни, робили дуже неприємні речі взагалі для розбудови нашої країни, вони, звичайно, мають захищатися, тому що вони мають великі статки, вони звикли почуватися так у нашій країні, як вони почувалися за президентів, які були до цього, і вони вважали, що їм за це нічого не має бути", - наголосив секретар РНБО.

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Нагадаємо, 20 серпня РНБО за пропозицією СБУ запровадила економічні санкції "до проросійських пропагандистів і 28 співробітників розвідувальних і спеціальних служб РФ, які насаджують російські наративи та сприяють окупаційній владі на тимчасово окупованих територіях".

Зокрема, РНБО прийняла рішення запровадити персональні санкції проти 4-х фізосіб, серед яких Анатолій та Ольга Шарії, Ігор Гужва. Також санкції вводяться проти 4-х компаній, що пов’язані з інтернет-ресурсами, які прямо чи опосередковано координуються цими громадянами та ведуть системну антиукраїнську пропаганду, передає пресслужба СБУ.

Також санкції торкнулися 6-и фізосіб і 3-х компаній, які є частиною мережі іноземного впливу, пов’язаної з колишній народним депутатом Андрієм Деркачем.