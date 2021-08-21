Меркель перейшла на бік агресора - ексрадник Путіна про переговори в Москві Коли починався "нормандський формат", Меркель виступала на боці України, нагадав Андрій Ілларіонов

22:04, Сьогодні

Канцлер Німеччини Ангела Меркель змінила ставлення до російсько-українського конфлікту і почала виступати на боці Кремля.

Таку думку в ефірі програми "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24" висловив ексрадник президента Росії Володимира Путіна Андрій Ілларіонов, коментуючи візит Меркель до Москви.

"Коли 7 з гаком років тому починався "нормандський формат", Меркель виступала на боці України - як захисниця України від очевидної неспровокованої агресії... Зараз вона демонструє, що змінила сторону. Зараз вона де-факто виступає на боці агресора. Так, вона сказала в Москві, що Німеччина не визнає анексію Криму. Але залишатися для участі в "Кримській платформі" наступного дня після візиту до України вона не стала. Тому щодо головного питання - відновлення територіальної цілісності України - вона зайняла позицію союзницьку стосовно агресора, а не жертви агресії. Це найголовніший висновок", - сказав ексрадник Путіна.

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За його словами, у зв'язку з цим під час візиту Меркель до Києва у президента України Володимира Зеленського є можливість зайняти принципову позицію:

"Зокрема, наприклад, щодо "Північного потоку-2" - пред'явити свої вимоги про компенсацію за запуск цього потоку на своїх умовах, а не на тих умовах, про які Меркель домовлялася, наприклад, з Байденом".

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Нагадаємо, що 20 серпня в Москві відбулися переговори президента Росії Володимира Путіна з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Сторони обговорили, зокрема, запуск російського газопроводу "Північний потік-2", перспективи продовження транзиту газу через Україну, а також врегулювання конфлікту на Донбасі.

Після візиту до Москви Ангела Меркель 22 серпня відвідає Київ і зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Російський політик Леонід Гозман в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що Ангела Меркель після візиту до Москви привезе Володимиру Зеленському таємне послання від Володимира Путіна.

"Найімовірніше, вона приїде з якимось таємним посланням Путіна Зеленському. Чи можна це буде назвати ультиматумом - я не знаю. Загалом, якусь інформацію вона привезе. Це в будь-якому випадку корисно. Тому що необов'язково ж приймати ультиматум, якщо це буде саме він. Але знати, чого від тебе хочуть супротивники, треба, корисно", - сказав російський політик.