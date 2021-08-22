Кличка не пустили зустрічати Меркель: подробиці інциденту в аеропорту "Бориспіль" Мера Києва не виявилося в списках

14:35, Сьогодні

Міського голову Києва Віталія Кличка 22 серпня в аеропорту "Бориспіль" не пустили зустрічати канцлерку Німеччини Ангелу Меркель, яка прибула до України з офіційним візитом.

Як повідомляється в сюжеті програми "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24", Кличко зауважив, що за протоколом мер столиці може брати участь у таких заходах, але пробиватися до літака він не став. Відмову меру Києва пояснили тим, що його немає в списку. За словами охоронця, "є режимні положення на даному об'єкті".

"Стосовно протоколу, наскільки я знаю, мер зустрічає, списки подані, а зараз Кличка в списках немає?" – обурився Кличко.

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Мер додав, що "фізично зараз прориватися якось нецивілізовано буде".

Інцидент з Кличком прокоментувала народна депутатка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук:

"Може це пов'язано з якимись обмеженнями COVID-19, бо попередні візити були у простішій обстановці... Може його делегація порушила правила... Я впевнена, що можна було сконтактувати з офісом канцлера і домовитись про якусь додаткову зустріч, особливо якщо вони знайомі особисто".

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель 22 серпня прибула до Києва і зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським.

Російський політик Леонід Гозман в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що Ангела Меркель після візиту до Москви привезе Володимиру Зеленському таємне послання від Володимира Путіна.

"Найімовірніше, вона приїде з якимось таємним посланням Путіна Зеленському. Чи можна це буде назвати ультиматумом - я не знаю. Загалом, якусь інформацію вона привезе. Це в будь-якому випадку корисно. Тому що необов'язково ж приймати ультиматум, якщо це буде саме він. Але знати, чого від тебе хочуть супротивники, треба, корисно", - сказав російський політик.